Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kritikuoja pats save? Trumpas teigia, kad deportavimo politika buvo per griežta

2026-11-09 09:47 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 09:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paskelbtoje interviu transliuotojui CBS ištraukoje pareiškė, kad jo vykdoma masinio dokumentų neturinčių imigrantų deportavimo politika buvo „per griežta“.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (7)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paskelbtoje interviu transliuotojui CBS ištraukoje pareiškė, kad jo vykdoma masinio dokumentų neturinčių imigrantų deportavimo politika buvo „per griežta“.

REKLAMA
0

Paklaustas apie savo deportavimo politiką, D. Trumpas CBS laidai „60 Minutes“ sakė: „Manau, kad ji buvo per griežta (...) Manau, kad ji gali būti per griežta.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Interviu ištrauką CBS paskelbė socialiniame tinkle „X“ prieš vėliau numatytą viso interviu transliaciją televizijoje. Interviu buvo įrašytas po antradienį vykusių kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose Respublikonų partija patyrė skaudų pralaimėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

Nors D. Trumpas sulaukė tam tikro palaikymo šalies viduje dėl JAV pietinės sienos apsaugos, jo administracijos agresyvios pastangos deportuoti milijonus dokumentų neturinčių migrantų sulaukė plataus masto kritikos.

REKLAMA

Vis dėlto penktadienį D. Trumpas paskyrė šios griežtos politikos architektą Stepheną Millerį savo personalo vadovu, taip parodydamas ketinimus po respublikonų pralaimėjimo rinkimuose stoti į ryžtingą kovą.

S. Milleris tapo neatsiejamas nuo smurtinių kaukėtų imigracijos pareigūnų veiksmų, kai parėmė federalinius agentus, kurie šių metų pradžioje nušovė du amerikiečius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų