Kritikuoja pats save? Trumpas teigia, kad deportavimo politika buvo per griežta

Paklaustas apie savo deportavimo politiką, D. Trumpas CBS laidai „60 Minutes“ sakė: „Manau, kad ji buvo per griežta (...) Manau, kad ji gali būti per griežta.“
Interviu ištrauką CBS paskelbė socialiniame tinkle „X“ prieš vėliau numatytą viso interviu transliaciją televizijoje. Interviu buvo įrašytas po antradienį vykusių kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose Respublikonų partija patyrė skaudų pralaimėjimą.
Nors D. Trumpas sulaukė tam tikro palaikymo šalies viduje dėl JAV pietinės sienos apsaugos, jo administracijos agresyvios pastangos deportuoti milijonus dokumentų neturinčių migrantų sulaukė plataus masto kritikos.
Vis dėlto penktadienį D. Trumpas paskyrė šios griežtos politikos architektą Stepheną Millerį savo personalo vadovu, taip parodydamas ketinimus po respublikonų pralaimėjimo rinkimuose stoti į ryžtingą kovą.
S. Milleris tapo neatsiejamas nuo smurtinių kaukėtų imigracijos pareigūnų veiksmų, kai parėmė federalinius agentus, kurie šių metų pradžioje nušovė du amerikiečius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.