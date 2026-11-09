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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Iranas kelia ultimatumą JAV: turite 2 dienas

2026-11-09 08:59 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-09 08:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi įspėjo JAV, kad jos arba turi priimti Teherano naujausią pasiūlymą dėl karo užbaigimo, arba susidurs su karinės eskalacijos grėsme.

Abbasas Araghchi (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (10)

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi įspėjo JAV, kad jos arba turi priimti Teherano naujausią pasiūlymą dėl karo užbaigimo, arba susidurs su karinės eskalacijos grėsme.

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„Mūsų pasiūlymas, galiojantis dvi dienas, tebėra aktualus: įvykdykite reikalavimus, įskaitant karo nutraukimą visose fronto linijose, ir pamatysite rezultatus. Arba pasirinkite karą ir pamatysite, kaip mūsų budrūs ir kovose užgrūdinti kariai užkurs jums pragarą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Aragchi.

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Jis taip pat pridūrė, kad per JAV vidurio kadencijos rinkimus amerikiečiai padarė savo pasirinkimą, o dabar „atėjo laikas Baltiesiems rūmams padaryti savąjį“.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Trumpas: karo su Iranu atsinaujinimas labai mažai tikėtinas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį suabejojo, ar karo veiksmai su Iranu bus atnaujinti, ir CNN pareiškė, kad tai „labai mažai tikėtina“, kol derybose daroma pažanga.

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Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas grasino atnaujinti smūgius Iranui, o JAV žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad karo veiksmai gali atsinaujinti po praėjusią savaitę vykusių JAV kadencijos vidurio rinkimų.

„Atsakymas toks – labai mažai tikėtina, kad to prireiks (...) Jei reikėtų, taip ir padaryčiau, bet mes jiems smogėme tikrai stipriai. Aš jiems smogiau taip stipriai. Jūs net neįsivaizduojate, kaip stipriai jiems smogiau“, – sakė D. Trumpas, tačiau perspėjo, kad bet koks sprendimas atnaujinti karo veiksmus „priklauso nuo to, ar jie pasirašys labai tvirtą susitarimą“.

D. Trumpas anksčiau pripažino, kad itin nepopuliarus karas su Iranu bent iš dalies lėmė skaudų jo Respublikonų partijos pralaimėjimą antradienį vykusiuose rinkimuose.

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