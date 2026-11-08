JAV universitete įvyko 2 šaudynės: skelbiama apie sužeistuosius ir žuvusius

Vinstono-Seilemo policijos viršininko pavaduotojas Jasonas Swaimas pranešė, kad abu incidentai šeštadienį įvyko Vinstono-Seilemo valstijos universiteto teritorijoje, tačiau kol kas dar per anksti spręsti, ar šaudynės buvo susijusios.
Pareigūnai atlieka tyrimą, o universiteto teritorija šiuo metu yra saugi. Anksčiau įvesti judėjimo apribojimai buvo panaikinti.
J. Swaimas nenurodė, ar kas nors buvo sulaikytas.
„Šiuo metu tyrimas dar tik prasidėjęs“, – ankstyvą sekmadienio rytą per spaudos konferenciją sakė J. Swaimas.
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