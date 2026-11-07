Netoli Baltųjų rūmų sulaikytas ginkluotas vyras

Pateiktais duomenimis, vyras yra migrantas iš Venesuelos ir Jungtinėse Valstijose gyvena neteisėtai. Jis įvardijamas kaip Ronny‘is Yordrixas Guanipa Chrinosas.
Tarp trijų ginklų, rastų automobilyje, buvo ir pusiau automatinis šautuvas. Nustatyta, kad automobilis vogtas.
Vyrui pateikti kaltinimai, be kita ko, dėl neteisėto ginklų gabenimo ir neteisėto jų laikymo.
Jis buvo sulaikytas ketvirtadienio vakarą Konstitucijos prospekte, į pietus nuo Baltųjų rūmų, kai jo elgesys automobilyje sukėlė įtarimų saugumo pareigūnams.
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