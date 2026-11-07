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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netoli Baltųjų rūmų sulaikytas ginkluotas vyras

2026-11-07 08:40 / šaltinis: ELTA
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2026-11-07 08:40
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JAV Slaptoji tarnyba netoli Baltųjų rūmų sulaikė vyrą, kurio automobilyje rasta keli ginklai. Jis pareigūnams pareiškė galvoje girdėjęs balsus, kurie sakę jam vykti į Vašingtoną ir nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą, pranešė Krašto saugumo departamentas.

JAV policija, asociatyvi nuotrauka Nenaudoti senas

JAV Slaptoji tarnyba netoli Baltųjų rūmų sulaikė vyrą, kurio automobilyje rasta keli ginklai. Jis pareigūnams pareiškė galvoje girdėjęs balsus, kurie sakę jam vykti į Vašingtoną ir nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą, pranešė Krašto saugumo departamentas.

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Pateiktais duomenimis, vyras yra migrantas iš Venesuelos ir Jungtinėse Valstijose gyvena neteisėtai. Jis įvardijamas kaip Ronny‘is Yordrixas Guanipa Chrinosas.

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Tarp trijų ginklų, rastų automobilyje, buvo ir pusiau automatinis šautuvas. Nustatyta, kad automobilis vogtas.

Vyrui pateikti kaltinimai, be kita ko, dėl neteisėto ginklų gabenimo ir neteisėto jų laikymo.

Jis buvo sulaikytas ketvirtadienio vakarą Konstitucijos prospekte, į pietus nuo Baltųjų rūmų, kai jo elgesys automobilyje sukėlė įtarimų saugumo pareigūnams.

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