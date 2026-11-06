Po pranešimų apie galimą atsistatydinimą – Marco Rubio reakcija

„Mano planas visada buvo“ dirbti JAV prezidentui Donaldui Trumpui iki jo kadencijos pabaigos, sakė M. Rubio ketvirtadienį paskelbtame interviu laikraščiui „The New York Times“.
Žiniasklaida anksčiau pranešė, kad M. Rubio svarsto galimybę atsistatydinti iš valstybės sekretoriaus pareigų. Pranešimuose spėliota, kad 55 metų politikas galbūt rengiasi kandidatuoti į prezidentus 2028 m. rinkimuose. Laikraščiui „The New York Times“ M. Rubio sakė nenorintis kalbėti apie 2028-uosius.
M. Rubio teigė nežinantis, iš kur atsirado pranešimai, kad jis svarsto galimybę pasitraukti iš D. Trumpo administracijos.
Prieš tai naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad M. Rubio svarsto galimybę palikti vyriausybę. Jis esą kalbėjosi su Baltųjų rūmų darbuotojais apie atsistatydinimą, tačiau buvo paprašytas likti pareigose.
JAV valstybės departamentas griežtai paneigė pranešimus apie galimą M. Rubio pasitraukimą. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Dylanas Johnsonas „Bloomberg“ straipsnį pavadino „visiškai išgalvotu“.
Naujienų portalo „The Independent“ pranešimą, esą M. Rubio ketina pradėti kampaniją siekdamas Respublikonų partijos kandidato į prezidentus nominacijos 2028 m. rinkimuose, jis pavadino „visiškai nepagrįstomis melagingomis naujienomis“.
M. Rubio ir JAV viceprezidentas JD Vance'as laikomi perspektyviais Respublikonų partijos kandidatais į prezidentus 2028 m., kai baigsis D. Trumpo prezidentavimas.
Anksčiau M. Rubio yra sakęs, kad paremtų J. D. Vance'ą, jei šis nuspręstų kandidatuoti į prezidentus.
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