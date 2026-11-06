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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldui Trumpui – JAV federalinės teisėjos kirtis

2026-11-06 08:17 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 08:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV federalinė teisėja penktadienį 14-ai dienų uždraudė prezidento Donaldo Trumpo administracijai pradėti didžiulės memorialinės arkos statybą.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)
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JAV federalinė teisėja penktadienį 14-ai dienų uždraudė prezidento Donaldo Trumpo administracijai pradėti didžiulės memorialinės arkos statybą.

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JAV apygardos teisėjos Tanyos Chutkan sprendimas laikinai sustabdyti darbus tapo rimtu smūgiu vienam ryškiausių D. Trumpo projektų, kuriais jis siekia iš esmės pakeisti Vašingtono veidą.

Sprendimas priimtas po ketvirtadienį vyriausybės atliktų veiksmų, tarp jų – Nacionalinės sostinės planavimo komisijos galutinio pritarimo arkos projektui. Po devynias valandas trukusio posėdžio, kuriame dešimtys kalbėtojų pasisakė prieš statybas, už projektą balsavo aštuoni komisijos nariai, prieš – keturi.

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Administracija teigė, kad statybos galėtų prasidėti iškart, kai komisija patvirtins projektą, Vidaus reikalų departamentas priims galutinį sprendimą dėl statybų leidimo, o Nacionalinių parkų tarnyba paskelbs atitinkamą pranešimą.

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Priimdama sprendimą laikinai sustabdyti statybas, T. Chutkan patenkino naujausių pareiškėjų, teisme ginčijančių arkos statybos teisėtumą, prašymus. Spalio 31 d. į teismą kreipėsi Kolumbijos apygarda ir Virdžinija. T. Chutkan sujungė jų bylą su anksčiau Vietnamo karo veteranų grupės ir architektūros istoriko pradėta byla. Kolumbijos apygarda ir Virdžinija taip pat prašė laikinai uždrausti statybas.

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Triumfo arka yra vienas iš kelių D. Trumpo inicijuotų projektų, kuriais jis siekia pakeisti Vašingtono veidą. Tarp jų – vieno žymiausių miesto viešųjų golfo aikštynų atnaujinimas ir grasinimai nugriauti Johno F. Kennedy scenos menų centrą. Šiems projektams netrukus gali būti skiriama daugiau dėmesio, nes demokratai perėmė Kongreso kontrolę.

JAV komisija pritarė Trumpo triumfo arkos projektui

Viešoji komisija ketvirtadienį pritarė JAV prezidento Donaldo Trumpo planui statyti didžiulę triumfo arką, nors prieš tai kelias valandas klausėsi dešimčių įniršusių priešininkų pasisakymų, kuriuose buvo abejojama projekto teisėtumu ir paskirtimi.

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Daugiausia kritikos sulaukė numatyta 76 metrų aukščio statinio vieta – šalia svarbių Arlingtono nacionalinių kapinių, kuriose palaidoti šimtai tūkstančių JAV karių.

Milžiniška arka būtų gerokai aukštesnė už jos įkvėpimo šaltinį – Paryžiaus Triumfo arką. Ji taip pat iškiltų virš Linkolno memorialo, esančio tiesiai kitoje Potomako upės pusėje.

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