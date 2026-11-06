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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Jų armija nebus vien tam, kad būtų“: NATO vadovas prakalbo apie Rusijos grėsmę Europai

2026-11-06 07:26 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-06 07:26
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Nyderlandų pokalbių laidoje „Pauw & De Wit“ NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad mažai tikėtina, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje turės nugalėtoją, ir pridūrė, kad Europa turės išlikti budri dėl galimos Rusijos agresijos net ir tada, kai karas Ukrainoje galiausiai baigsis, rašo „Bloomberg“.

Vladimiras Putinas SCANPIX
GALERIJA (20)

Nyderlandų pokalbių laidoje „Pauw & De Wit“ NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad mažai tikėtina, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje turės nugalėtoją, ir pridūrė, kad Europa turės išlikti budri dėl galimos Rusijos agresijos net ir tada, kai karas Ukrainoje galiausiai baigsis, rašo „Bloomberg“.

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„Nemanau, kad tai labai tikėtina. Tokie karai visada baigiasi taikos susitarimu, kuris dažnai yra savotiškas kompromisas“, – paklaustas, ar šis karas turės nugalėtoją atsakė M. Rutte.

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„Armija nebus vien tam, kad būtų“

Be to, jis pabrėžė, kad Europa turės išlikti budri dėl galimos Rusijos agresijos net ir tada, kai karas Ukrainoje galiausiai baigsis.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Rusijos grėsmė šiuo metu tiesiogiai nepasireiškia prie mūsų sienos, nes daugelis tų karių yra užsiėmę Ukrainoje. Tačiau jei tai baigsis, jų milžiniška armija ten nebus vien tam, kad būtų milžiniška armija“, – teigė NATO generalinis sekretorius.

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Be to, jis išreiškė „didžiulį susižavėjimą“ Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir pažymėjo, kad jie bendrauja kiekvieną savaitę.

Apie Trumpo ir Putino susitarimą dėl dyzelino

M. Rutte pabrėžė, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui svarbu palaikyti „gerus santykius“. Jis pripažino, kad po to, kai buvo paskelbtas jų susitarimas dėl dyzelinio kuro tiekimo į JAV, Europoje kilo „panika“.

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„Aš tai suprantu, aš taip pat kilstelėjau antakius iš nuostabos“, – sakė jis.

NATO generalinis sekretorius pridūrė, kad šiais metais Europa taip pat įsigijo iš Rusijos didelius kiekius suskystintų gamtinių dujų – „kur kas daugiau, nei kada nors duos šis susitarimas dėl dyzelinio kuro!“ Jis pridūrė, kad „Europa taip pat nėra tokia jau nekalta“.

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Trumpas: susitarimas apims ne tik Ukrainą

Savo ruožtu Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntiniu, D.  Trumpas ketvirtadienį pareiškė prognozuojantis „labai didelį“ susitarimą su Maskva, apimsiantį ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“.

D. Trumpas atskleidė netikėtai susitikęs su Kirilu Dmitrijevu, kuris Baltuosiuose rūmuose dalyvavo JAV pirmosios ponios Melanios Trump surengtose derybose su Ukrainos pareigūnais.

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„Negaliu pasakyti, ką aptarėme. Tačiau galiu atskleisti, kad susitarimas bus pasiektas, ir tai bus didelis susitarimas“, – Ovaliajame kabinete žurnalistams teigė D. Trumpas.

„Jis bus labai didelis. Jis apims ne tik Ukrainą – galėčiau net pasakyti, kad jis gali apimti visą Europą. Tai bus didelis, puikus susitarimas, ir visi bus sužavėti“, – sakė jis.

D. Trumpas teigė nesusitikęs su Ukrainos pareigūnais, kurie ketvirtadienį taip pat lankėsi Baltuosiuose rūmuose.

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