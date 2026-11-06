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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Trumpo – užuominos dėl susitarimo su Rusija: „Gali apimti visą Europą“

2026-11-06 06:34 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 06:34
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Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntiniu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė prognozuojantis „labai didelį“ susitarimą su Maskva, apimsiantį ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“.

D. Trumpas SCANPIX
GALERIJA (18)

Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntiniu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė prognozuojantis „labai didelį“ susitarimą su Maskva, apimsiantį ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“.

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D. Trumpas atskleidė netikėtai susitikęs su Kirilu Dmitrijevu, kuris Baltuosiuose rūmuose dalyvavo JAV pirmosios ponios Melanios Trump  surengtose derybose su Ukrainos pareigūnais.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Negaliu pasakyti, ką aptarėme. Tačiau galiu atskleisti, kad susitarimas bus pasiektas, ir tai bus didelis susitarimas“, – Ovaliajame kabinete žurnalistams teigė D. Trumpas.

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„Jis bus labai didelis. Jis apims ne tik Ukrainą – galėčiau net pasakyti, kad jis gali apimti visą Europą. Tai bus didelis, puikus susitarimas, ir visi bus sužavėti“, – sakė jis.

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Nesusitiko su Ukrainos pareigūnais

D. Trumpas teigė nesusitikęs su Ukrainos pareigūnais, kurie ketvirtadienį taip pat lankėsi Baltuosiuose rūmuose.

JAV prezidento pasisakymai pakurstys Europos nuogąstavimus, kad D. Trumpas gręžiasi į Kremlių ir gali priversti Ukrainą sudaryti nepalankų susitarimą, siekiant užbaigti Rusijos invaziją.

NATO šalių sostinės taip pat atidžiai stebi, ar D. Trumpas, užsiminęs apie karių išvedimą iš žemyno, nusileis maksimalistiniams V. Putino reikalavimams sumažinti JAV įtaką Europoje.

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Visgi D. Trumpas, žadėjęs karą Ukrainoje nutraukti per 24 valandas nuo savo kadencijos pradžios 2025-ųjų sausį, ir anksčiau ne kartą gyrėsi tariamai artėjančiais taikos susitarimais, kurie taip ir nebuvo įgyvendinti.

Baltuosiuose rūmuose surengusi retą karo niokojamos šalies ir Rusijos atstovų susitikimą, M. Trump prieš tai paragino pasiekti naujų, „tvaresnių“ paliaubų Ukrainoje.

D. Trumpas teigė, kad šis susitikimas bei bado krečiamame Ukrainos Oleškų mieste pritaikytos šešių dienų paliaubos, apie kurias JAV pirmoji ponia pranešė praėjusį mėnesį, gali tapti tramplinu platesniam susitarimui pasiekti.

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