Zelenskis prabilo apie galimybę Ukrainoje surengti rinkimus internetu

V. Zelenskis pažymi, kad surengus rinkimus didelė dalis Ukrainos piliečių neturėtų galimybės balsuoti.
„Ginkluotosios pajėgos yra fronto linijose, jos taip pat prieštarauja rinkimams, nes neturi galimybės balsuoti. Ar tai teisinga? Milijonai žmonių yra apkasuose, o techniškai tokių rinkimų organizuoti neįmanoma“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskio teigimu, pirmiausia valstybės vadovą turėtų rinkti būtent kariškiai, nes jie išsaugojo Ukrainos nepriklausomybę ir toliau ją gina.
Jo nuomone, visos profesijos yra svarbios, tačiau karo metu pirmenybė turėtų būti teikiama kariškiams.
„Tačiau karo metu svarbiausia profesija yra kario, nes kariai rizikuoja savo gyvybėmis. O surengti rinkimus, kuriuose kariai negalėtų balsuoti, būtų neteisinga. Tai būtų visiškai neteisinga“, – pabrėžė jis.
Ar įmanomi rinkimai internetu Ukrainoje?
Pasak prezidento, Ukraina galėtų apsvarstyti galimybę surengti rinkimus internetu.
„Tai įmanoma, tačiau tuomet parlamentas turės ieškoti ir rasti sprendimą“, – sakė V. Zelenskis.
Šiuo metu rinkimų surengti platformoje „Diia“ neįmanoma. Esama vadinamųjų kliūčių, kurių kilo ir balsuojant šioje platformoje per „Eurovizijos“ dainų konkursą. Tai pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas.
Be to, Aukščiausioji Rada rengia įstatymą dėl galimybės Ukrainoje surengti rinkimus karo metu. Vis dėlto R. Stefančukas įsitikinęs, kad šiuo metu jų surengti visiškai neįmanoma.
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