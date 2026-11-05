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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES Ukrainai perdavė 4,36 mlrd. eurų: Zelenskis įvardijo, kam bus panaudoti pinigai

2026-11-05 19:27 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 19:27
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Europos Sąjungai (ES) už skirtus 4,36 mlrd. eurų. Pasak jo, šios lėšos bus panaudotos energetikos sektoriui stiprinti, oro gynybai, bepiločiams orlaiviams ir elektroninės kovos priemonėms įsigyti.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Europos Sąjungai (ES) už skirtus 4,36 mlrd. eurų. Pasak jo, šios lėšos bus panaudotos energetikos sektoriui stiprinti, oro gynybai, bepiločiams orlaiviams ir elektroninės kovos priemonėms įsigyti.

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Apie tai valstybės vadovas pranešė socialiniame tinkle „X“.

„Esu dėkingas Ursulai von der Leyen, Europos Komisijai ir ES valstybėms narėms už šiandien Ukrainai skirtą 4,36 mlrd. eurų išmoką: 3,7 mlrd. eurų makrofinansinės paramos ir 660 mln. eurų gynybos paramos pagal Ukrainos paramos paskolą („Ukraine Support Loan“)“, – teigė V. Zelenskis.

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Pasak jo, lėšos bus skirtos kai kuriems šiuo metu opiausiems Ukrainos poreikiams, įskaitant šalies energetikos atsparumo stiprinimą, bepiločių orlaivių, elektroninės kovos priemonių ir oro gynybos sistemų įsigijimą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ukrainos rėmimas

„Ukrainos rėmimas dabar, artėjant žiemai, reiškia, kad Rusijai nebus suteikta jokia viltis panardinti Ukrainą į elektros tiekimo sutrikimus ir sugriauti įprastą žmonių gyvenimą. Ačiū, Europa!“ – sakė prezidentas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Europos Komisija šiandien pervedė Ukrainai dar vieną 4,36 mlrd. eurų išmoką pagal 2026–2027 m. laikotarpiui numatytą Ukrainos paramos paskolą („Ukraine Support Loan“).

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