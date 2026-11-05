Putinas įsiuto: užsipuolė rusų dalyvavimui sporto varžybose prieštaraujančias šalis

Danija, Norvegija, Švedija ir Čekija antradienį pasekė Suomijos pavyzdžiu ir pranešė, kad nežais su Rusija Vokietijoje vyksiančiame 2027 m. pasaulio čempionate.
Nuo tada, kai V. Putinas 2022 m. pradėjo karą prieš Ukrainą, Rusijai draudžiama dalyvauti Tarptautinės ledo ritulio federacijos renginiuose, tačiau Sporto arbitražo teismas (CAS) nusprendė, kad jai turi būti leista dalyvauti pasaulio čempionate.
Nuo 2022 m. Rusijai iš esmės draudžiama dalyvauti tarptautiniame sporte, tačiau pastaraisiais mėnesiais dalis apribojimų buvo sušvelninta. Šią tendenciją kritikuoja Ukraina.
Putinas pažėrė kritkos
V. Putinas pagyrė Tarptautinį olimpinį komitetą ir CAS už tai, kad jie „priima sprendimus, kuriais laikomasi Olimpinės chartijos ir jos principų“.
„Deja, ne visos šalys yra pasirengusios laikytis įsipareigojimų, kuriuos anksčiau prisiėmė, o Rusijos sportui toliau taikomi apribojimai, kurie yra ne teisiniai, o politiniai“, – per televiziją transliuotame vyriausybės posėdyje sakė V. Putinas.
Kilus ginčui dėl ledo ritulio, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney antradienį nurodė, kad Rusijai nebus leista dalyvauti kitą mėnesį vyksiančiame pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate.
Pasaulio čempionatas kitų metų gegužę turėtų vykti Vokietijoje, tačiau burtų traukimas ir turnyro tvarkaraščio sudarymas jau įvyko be Rusijos.
V. Putinas per ilgus savo prezidentavimo metus ne kartą viešai žaidė ledo ritulį.
Rusijos karas prieš Ukrainą nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių ir privertė milijonus žmonių palikti savo namus. Tai didžiausias karas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.