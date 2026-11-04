Analitikas perspėja Europą: jei šie 3 lyderiai susitars, padariniai bus rimti

Jis tai pareiškė duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ Hagoje.
„Taip, žengiame į labai pavojingą laikotarpį. Jei (JAV prezidentas Donaldas) Trumpas, (Rusijos vadovas Vladimiras) Putinas ir (Kinijos vadovas) Xi (Jinpingas) nuspręs, kaip turėtų būti sutvarkytas pasaulis ir kur turėtų eiti jų atitinkamų įtakos sferų ribos, o Europa nebus įtraukta į derybas, padariniai gali būti rimti. Nepamenu, kas pirmasis tai pasakė, tačiau jei tavęs nėra prie stalo, vadinasi, esi meniu. Todėl turime užtikrinti, kad Europa turėtų vietą prie derybų stalo“, – sakė ekspertas.
Jo nuomone, dauguma Europos politikų supranta šį pavojų ir stengiasi užtikrinti Europai vietą prie derybų stalo.
3 lyderiai nenorės suteikti Europai vietos
„Tačiau jei tie trys lyderiai nenorės suteikti Europai vietos, padėtis gali tapti labai sudėtinga. Įsivaizduokime, kad Trumpas paskelbia, jog Šiaurės ir Pietų Amerika priklauso JAV įtakos sferai, Kinija pareiškia pretenzijas į Aziją, o Rusija pasiima Europą ir galbūt Pietų Afriką. Tai būtų itin pavojinga Europai“, – teigė P. Bolderis.
„Kita vertus, jei Europa supras, kad yra stumiama į šalį, tai gali paskatinti didesnę vienybę ir geresnį jai kylančių grėsmių suvokimą“, – pridūrė jis.
„Net populistinės partijos gali pradėti suprasti pavojus, kuriuos kelia pernelyg didelis Europos susiskaldymas. Tačiau neapibrėžtumo yra labai daug. Nesu tikras, ar paprasti žmonės pakankamai domisi tuo, kas vyksta pasaulyje, ar grėsmėmis, kurias kelia šie įvykiai. Svarbu suprasti, kad tik vieninga ir darni Europa, įskaitant Europos Sąjungą, gali užtikrinti mūsų saugumą. Tik saugioje Europoje galėsime išlaikyti dabartinį gyvenimo lygį. Todėl politikai turi paprastais žodžiais paaiškinti, kodėl Ukrainos saugumas yra ir mūsų saugumas. Ant kortos pastatyta labai daug“, – dėstė karinis analitikas.
Jis pažymėjo, kad politikai nepakankamai aiškiai paaiškina, kas konkrečiai pastatyta ant kortos ir kokią papildomą naudą, nepaisant visų problemų, biurokratijos bei administracinių kliūčių, teikia ES.
„Europos Sąjunga pavertė mus galingu geopolitiniu bloku. Būtent todėl ji nepatinka Putinui ir Trumpui. Turime užtikrinti, kad išliktume vieningi ir toliau veiktume koordinuotai“, – akcentavo P. Bolderis.
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