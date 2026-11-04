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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prie Trumpo rezidencijos – neregėta apsauga: dislokuotas lazerinis ginklas

2026-11-04 19:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 19:55
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Netoli JAV prezidento Donaldo Trumpo rezidencijos „Mar-a-Lago“ Floridoje dislokuota bent viena bendrovės „AeroVironment“ lazerinė kovos su dronais sistema „LOCUST“. Ji yra dalis platesnės oro gynybos ir kovos su bepiločiais orlaiviais (UAV) sistemos, kuri pastarosiomis savaitėmis atsirado aplink šią valdą, praneša leidinys „The War Zone“ (TWZ).

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

Netoli JAV prezidento Donaldo Trumpo rezidencijos „Mar-a-Lago“ Floridoje dislokuota bent viena bendrovės „AeroVironment“ lazerinė kovos su dronais sistema „LOCUST“. Ji yra dalis platesnės oro gynybos ir kovos su bepiločiais orlaiviais (UAV) sistemos, kuri pastarosiomis savaitėmis atsirado aplink šią valdą, praneša leidinys „The War Zone“ (TWZ).

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Ant visureigio „Joint Light Tactical Vehicle“ (JLTV) sumontuota lazerinė sistema „LOCUST“ užfiksuota dviejose nuotraukose, kurias spalio 31 d. padarė „Getty Images“ fotografas Andrew Harnikas. Tiksliai nežinoma, kada ši sistema buvo dislokuota.

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Pagrindinis fotografo dėmesys buvo skirtas dviem ant karinių visureigių „Humvee“ sumontuotoms oro gynybos sistemoms AN/TWQ-1 „Avenger“. Jos įrengtos ant plūduriuojančios platformos Vorto ežero lagūnoje, netoli rezidencijos teritorijos ribos. Šios sistemos ten pirmą kartą dislokuotos kiek daugiau nei prieš dvi savaites.

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Papildomos „Avenger“ sistemos pastatytos aplink Donaldo Trumpo tarptautinį oro uostą, esantį maždaug už penkių kilometrų į vakarus nuo rezidencijos.

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Netoliese taip pat dislokuoti mobiliosios kovos su bepiločiais orlaiviais sistemos „Fly-Away Kits“ elementai. Tarp jų – Ku dažnių juostos radaras, elektroninės žvalgybos priemonės (ESM), elektroninės kovos įranga ir 360 laipsnių infraraudonųjų spindulių taikinių aptikimo bei sekimo sistemos.

JAV Šiaurės Amerikos oro erdvės gynybos vadavietė (NORAD) ir JAV Šiaurės vadavietė (USNORTHCOM) leidiniui TWZ patvirtino, kad antžeminės oro gynybos ir kovos su bepiločiais orlaiviais sistemos Mar-a-Lago apylinkėse dislokuotos JAV Slaptosios tarnybos (Secret Service) prašymu.

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Pasak jų, ši įranga suteikia papildomą technologinės apsaugos sluoksnį, tačiau dėl operacinio saugumo atsisakyta atskleisti daugiau informacijos. Slaptoji tarnyba nurodė, kad šiuo metu veikia padidėjusios grėsmės sąlygomis ir nuolat diegia naujausias technologijas, siekdama apsaugoti jai patikėtus asmenis.

TWZ sustiprintas saugumo priemones sieja su galimo naujo didelio masto karinio konflikto su Iranu požymiais ir JAV kadencijos vidurio rinkimais. Leidinys pažymi, kad Irano pareigūnai ne kartą grasino Trumpui, kuris taip pat yra sulaukęs kelių pasikėsinimų nužudyti ir grasinimų Jungtinėse Valstijose.

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JAV kariuomenė praėjusiais metais pradėjo gauti ant JLTV visureigių ir lengvesnių pėstininkų būrio transporto priemonių (Infantry Squad Vehicle) montuojamas „LOCUST“ sistemos versijas. Jos tiekiamos pagal programą „Army Multi-Purpose High Energy Laser“ (AMP-HEL).

Šiuo metu kariuomenė įsigyja „LOCUST X3“ sistemas pagal programą „Enduring-High Energy Laser“. X3 lazerio galia siekia 30 kilovatų – tai apatinė didelės galios lazerinių ginklų spektro riba. Sistema specialiai sukurta kovai su mažais bepiločiais orlaiviais.

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Tai nėra pirmas kartas, kai „LOCUST“ naudojama realiomis sąlygomis. 2022 m. JAV kariuomenė patvirtino dislokavusi dvi ankstesnes ant specialių platformų montuojamas P-HEL sistemas neatskleistose užsienio vietose.

Šiemet AMP-HEL sistemos pasirodė ir prie JAV bei Meksikos sienos. Viena jų buvo susijusi su įvykiais, dėl kurių vasarį buvo uždaryta oro erdvė aplink El Pasą, Teksaso valstijoje.

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Po šio incidento Pentagonas su Federaline aviacijos administracija (FAA) sudarė naują susitarimą dėl lazerinių ginklų naudojimo Jungtinių Valstijų teritorijoje.

TWZ taip pat atkreipia dėmesį į tokių sistemų trūkumus. Lazeris vienu metu gali atakuoti tik vieną taikinį, o mažesnės galios sistemoms reikia laiko, kad spindulys būtų išlaikytas tiksliai nukreiptas į pasirinktą objektą.

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Be to, oro sąlygos, dūmai ir dulkės mažina lazerio spindulio galią, o efektyvus jo veikimo nuotolis paprastai siekia vos kelias mylias.

Lazerinė oro gynybos sistema

Šį rudenį apie kovą su dronais naudojant lazerinius ginklus rašė ir „RBC-Ukraine“. Rugsėjo 3 d. Jungtinės Karalystės gynybos ministerija pradėjo projektą „PANOPTES“, kuriuo siekiama sukurti autonominę lazerinę oro gynybos sistemą, montuojamą ant šarvuotųjų transporto priemonių ir skirtą kovai su pigių dronų spiečiais.

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Pradiniam projekto etapui Jungtinė Karalystė skyrė iki 5 mln. svarų sterlingų (apie 5,7 mln. eurų). Darbus tikimasi pradėti 2026 m. lapkritį–gruodį.

Rugsėjo 24 d. JAV kariuomenė taip pat paviešino ant pėstininkų būrio transporto priemonės sumontuoto lazerio AMP-HEL nuotraukas. Ši sistema buvo bandoma Fort Blisso karinėje bazėje Teksase.

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