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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Demokratams perėmus Kongresą, Baltieji rūmai pasiuntė žinią Trumpo kritikams

2026-11-04 19:24 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-04 19:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Donaldas Trumpas „vis dar yra jūsų prezidentas“, trečiadienį pareiškė Baltieji rūmai, praėjus dienai po triuškinamo Respublikonų partijos pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose, laikomuose referendumu dėl antrosios jo kadencijos.

Iš Europos – kaltinimas JAV: dėl jūsų veiksmų mes papildomai iš savo kišenės sumokėjome 100 mlrd. eurų EPA
GALERIJA (18)

Donaldas Trumpas „vis dar yra jūsų prezidentas“, trečiadienį pareiškė Baltieji rūmai, praėjus dienai po triuškinamo Respublikonų partijos pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose, laikomuose referendumu dėl antrosios jo kadencijos.

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Baltieji rūmai šią žinią paskelbė socialiniame tinkle X, pridėję nuotrauką, kurioje griežtai žvelgiantis D. Trumpas stovi prie darbo stalo Ovaliajame kabinete.

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„Dėmesio: Trumpas vis dar yra jūsų prezidentas“, – skelbia užrašas ant nuotraukos.

„Dėkojame už dėmesį šiam reikalui“, – priduriama įraše. Šią frazę D. Trumpas dažnai vartoja socialiniuose tinkluose.

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Antradienį demokratai perėmė abejų Kongreso rūmų – Atstovų Rūmų ir Senato – kontrolę, sudavę stiprų smūgį D. Trumpui ir Respublikonų partijai.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Silpnėja Trumpo dominavimas JAV politikoje

Demokratams perėmus Kongresą, silpnėja D. Trumpo dominavimas JAV politikoje. Demokratai įgijo galimybę priimti įstatymus, pradėti tyrimus dėl D. Trumpo administracijos veiklos ir blokuoti jo siūlomus pareigūnų paskyrimus.

Rinkimų rezultatai atspindi didelį visuomenės nepasitenkinimą pragyvenimo išlaidomis, muitais ir D. Trumpo pradėtu karu su Iranu, dėl kurio smarkiai išaugo kainos ir dar labiau padidėjo nepasitenkinimas jau anksčiau nepopuliariu prezidentu.

Tačiau D. Trumpas pagrasino pasinaudoti veto teise, todėl neaišku, kiek demokratai galės pasiekti net ir kontroliuodami Kongresą.

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