Demokratams perėmus Kongresą, Baltieji rūmai pasiuntė žinią Trumpo kritikams

Baltieji rūmai šią žinią paskelbė socialiniame tinkle X, pridėję nuotrauką, kurioje griežtai žvelgiantis D. Trumpas stovi prie darbo stalo Ovaliajame kabinete.
„Dėmesio: Trumpas vis dar yra jūsų prezidentas“, – skelbia užrašas ant nuotraukos.
„Dėkojame už dėmesį šiam reikalui“, – priduriama įraše. Šią frazę D. Trumpas dažnai vartoja socialiniuose tinkluose.
Antradienį demokratai perėmė abejų Kongreso rūmų – Atstovų Rūmų ir Senato – kontrolę, sudavę stiprų smūgį D. Trumpui ir Respublikonų partijai.
Silpnėja Trumpo dominavimas JAV politikoje
Demokratams perėmus Kongresą, silpnėja D. Trumpo dominavimas JAV politikoje. Demokratai įgijo galimybę priimti įstatymus, pradėti tyrimus dėl D. Trumpo administracijos veiklos ir blokuoti jo siūlomus pareigūnų paskyrimus.
Rinkimų rezultatai atspindi didelį visuomenės nepasitenkinimą pragyvenimo išlaidomis, muitais ir D. Trumpo pradėtu karu su Iranu, dėl kurio smarkiai išaugo kainos ir dar labiau padidėjo nepasitenkinimas jau anksčiau nepopuliariu prezidentu.
Tačiau D. Trumpas pagrasino pasinaudoti veto teise, todėl neaišku, kiek demokratai galės pasiekti net ir kontroliuodami Kongresą.
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