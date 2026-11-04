Vance`as prabilo apie skaudų respublikonų pralaimėjimą: įvardijo pagrindinę priežastį

„Pralaimėjome dėl karo. Pats prezidentas tai pasakė praėjusią naktį“, – ilgame įraše socialiniame tinkle X teigė J. D. Vance'as. Jis, regis, turėjo omenyje prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad karas su Iranu buvo viena iš pralaimėjimo priežasčių, tačiau jį pradėti buvo pagrįsta.
„Jei norite įrodinėti, kad buvo verta (…) prarasti Senatą ateinantiems šešeriems metams, taip ir darykite. Įrodinėkite, kad tokią kainą buvo verta sumokėti. Galima su tuo sutikti arba nesutikti, bet tai bent jau būtų sąžininga“, – pridūrė J. D. Vance'as.
„Tačiau visi žino, kodėl pralaimėjome. Ir būtent nuo to turi prasidėti nuoširdi diskusija, ką darysime toliau“, – pabrėžė jis.
Triuškinama demokratų pergalė antradienį vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose sukėlė rimtų abejonių dėl J. D. Vance'o, iki šiol laikyto pagrindiniu pretendentu tapti Respublikonų partijos kandidatu per 2028 m. prezidento rinkimus, perspektyvų. Jis dar nėra oficialiai paskelbęs, kad kandidatuos.
Vance'as užkulisiuose skeptiškai vertino vasario pabaigoje Trumpo ir Izraelio pradėtą karą su Iranu
Pranešta, kad J. D. Vance'as užkulisiuose skeptiškai vertino vasario pabaigoje D. Trumpo ir Izraelio pradėtą karą su Iranu. Be to, jis seniai viešai kritikuoja JAV karinį kišimąsi į kitų šalių reikalus.
J. D. Vance'as pripažino, kad dalis rinkėjų, prieš dvejus metus balsavusių už jį ir D. Trumpą, dėl karo ir jo poveikio JAV ekonomikai šįkart pasirinko demokratus.
„Pagrindinė problema ta, kad daugelis žmonių, 2024 m. balsavusių už Trumpą ir Vance'ą, 2026 m. balsavo už demokratus“, – sakė jis.
J. D. Vance'o teigimu, jo gerbiamo visuomenės nuomonės tyrėjo duomenys parodė, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių rinkėjai nusigręžė nuo respublikonų, buvo karas su Iranu, ekonominė padėtis bei noras pakeisti JAV santykius su Izraeliu.
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