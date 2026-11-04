Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vance`as prabilo apie skaudų respublikonų pralaimėjimą: įvardijo pagrindinę priežastį

2026-11-04 18:59 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 18:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

 JAV viceprezidentas J. D. Vance'as trečiadienį pareiškė, kad karas su Iranu lėmė respublikonų pralaimėjimą kadencijos vidurio rinkimuose. Taip jis mėgino atsiriboti nuo nepopuliaraus konflikto prieš galimą kandidatavimą į prezidentus 2028 metais.

J. D. Vance'as (nuotr. stop kadras)

 JAV viceprezidentas J. D. Vance'as trečiadienį pareiškė, kad karas su Iranu lėmė respublikonų pralaimėjimą kadencijos vidurio rinkimuose. Taip jis mėgino atsiriboti nuo nepopuliaraus konflikto prieš galimą kandidatavimą į prezidentus 2028 metais.

REKLAMA
3

„Pralaimėjome dėl karo. Pats prezidentas tai pasakė praėjusią naktį“, – ilgame įraše socialiniame tinkle X teigė J. D. Vance'as. Jis, regis, turėjo omenyje prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad karas su Iranu buvo viena iš pralaimėjimo priežasčių, tačiau jį pradėti buvo pagrįsta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei norite įrodinėti, kad buvo verta (…) prarasti Senatą ateinantiems šešeriems metams, taip ir darykite. Įrodinėkite, kad tokią kainą buvo verta sumokėti. Galima su tuo sutikti arba nesutikti, bet tai bent jau būtų sąžininga“, – pridūrė J. D. Vance'as.

REKLAMA
REKLAMA

„Tačiau visi žino, kodėl pralaimėjome. Ir būtent nuo to turi prasidėti nuoširdi diskusija, ką darysime toliau“, – pabrėžė jis. 

REKLAMA

Triuškinama demokratų pergalė antradienį vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose sukėlė rimtų abejonių dėl J. D. Vance'o, iki šiol laikyto pagrindiniu pretendentu tapti Respublikonų partijos kandidatu per 2028 m. prezidento rinkimus, perspektyvų. Jis dar nėra oficialiai paskelbęs, kad kandidatuos.

Vance'as užkulisiuose skeptiškai vertino vasario pabaigoje Trumpo ir Izraelio pradėtą karą su Iranu

Pranešta, kad J. D. Vance'as užkulisiuose skeptiškai vertino vasario pabaigoje D. Trumpo ir Izraelio pradėtą karą su Iranu. Be to, jis seniai viešai kritikuoja JAV karinį kišimąsi į kitų šalių reikalus. 

REKLAMA
REKLAMA

J. D. Vance'as pripažino, kad dalis rinkėjų, prieš dvejus metus balsavusių už jį ir D. Trumpą, dėl karo ir jo poveikio JAV ekonomikai šįkart pasirinko demokratus.

„Pagrindinė problema ta, kad daugelis žmonių, 2024 m. balsavusių už Trumpą ir Vance'ą, 2026 m. balsavo už demokratus“, – sakė jis.

J. D. Vance'o teigimu, jo gerbiamo visuomenės nuomonės tyrėjo duomenys parodė, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių rinkėjai nusigręžė nuo respublikonų, buvo karas su Iranu, ekonominė padėtis bei noras pakeisti JAV santykius su Izraeliu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų