„Maccabi“ norėtų perleisti Danielio Theiso kontraktą kitam klubui

„Walla Sport“ praneša, kad klubas siekia atsisveikinti su Danieliu Theisu ir neprieštarautų, jei atsirastų komanda, kuri perimtų jo kontraktą.
Visgi „Maccabi“ tai padaryti gali būti sunku – vasarą Izraelio ekipa su vokiečiu pasirašė dvejų metų kontraktą, o sezono vertė siekia 2,2 mln. JAV dolerių. Jis – brangiausias klubo žaidėjas.
34-erių 204 cm ūgio centras Eurolygoje per 19 minučių renka 6,8 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 10 naudingumo balų statistiką.
„Maccabi“ po 9 turų Eurolygoje turi 2 pergales.
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