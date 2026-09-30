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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV paneigė skambius pranešimus: iš Europos 40 tūkst. karių traukti neplanuoja

2026-09-30 23:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 23:11
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Jungtinės Valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkst. karių, trečiadienį pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO, taip paneigdamas pastarojo meto pranešimus.

JAV vėliava (ELTA) (nuotr. Elta)

Jungtinės Valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkst. karių, trečiadienį pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO, taip paneigdamas pastarojo meto pranešimus.

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JAV transliuotojas NBC, remdamasis neįvardytais amerikiečių pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkst. ar daugiau karių.

„Tie pranešimai yra klaidingi“, – gynybos konferencijoje, kurią surengė transliuotojas „Euronews“, sakė JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris.

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„Karo sekretoriaus politikos skyriuje dirbantys žmonės dar net nėra galutinai parengę šio plano“, – pridūrė jis.

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JAV pradėjo karinio buvimo Europoje peržiūrą

JAV administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, tuo sukeldama sąjungininkų nuogąstavimus, kad ji gali sumažinti savo pajėgų apimtis Europos šalyse.

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Peržiūros metu taip pat nagrinėjama, kaip JAV pajėgos naudojasi karinėmis bazėmis.

Vašingtonas anksčiau kritikavo Europos šalis už tai, kad vykstant karui prieš Iraną jos neleido Jungtinėms Valstijoms pasinaudoti jų teritorijoje esančiomis NATO bazėmis.

„Mes tiesiog atliekame tam tikrą matematinę, mechaninę analizę, kaip esame išsidėstę pasaulyje, nes turime spręsti pasaulinius iššūkius“, – tvirtino M. Whitakeris.

Vašingtonas jau ėmėsi veiksmų, kad pakeistų savo buvimą Europoje, kur turi apie 80 tūkst. karių. Jungtinės Valstijos gegužės mėnesį paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių.

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