Bulgarijos premjeras siunčia žinią Europai: ragina pradėti derybas su Rusija

„Turime pradėti kalbėtis su Rusija“, – pabrėžė R. Radevas Briuselyje ir pridūrė, kad „svarbiausia yra parengti sąlygas taikai“.
Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjivui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių.
„Turėtume žinoti, kad vien ginklų tiekimas ir rėmimas turi savo ribas“, – pareiškė jis televizijos „Euronews“ surengtoje konferencijoje ir pridūrė, kad taika bus pasiekta „diplomatinėmis priemonėmis, o ne tiekiant ginklus“.
R. Radevas nutraukė savo šalies karinę paramą Ukrainai po to, kai balandį iškovojo pergalę rinkimuose.
Branduolinė rizika iš Maskvos
Jis taip pat užsiminė apie branduolinę „riziką“ iš Maskvos pusės, apie kurią, jo teigimu, „niekas nekalba“.
„Neturėtume to ignoruoti. Kiek galime spausti Rusiją, kol ji sureaguos kitais veiksmais?“ – klausė jis.
„Kai Rusija jaučiasi silpna – tai nutiko šiame kare prieš kelerius metus – ji vėl pradeda žaisti branduoline korta“, – sakė R. Radevas.
NATO antradienį pasmerkė Rusijos „neatsakingą branduolinę retoriką“ po to, kai Maskva įspėjo, jog „panaudos visą savo arsenalą“, jei Aljansas kels grėsmę jos Kaliningrado eksklavui.
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