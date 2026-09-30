Ant atitvaro pakibęs girtas šiaulietis gailėjosi sėdęs prie vairo: „Glušas esu – taksi reikėjo pasiimti“

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„Glušas esu – taksi reikėjo pasiimti“, – tokią teisingą, tačiau jau pavėluotą išvadą padarė Gintautas, ryte su automobiliu pakibęs ant kelio atitvaro.
„Šalia mašina pastūmė šiek tiek ir per bortus peršokau. Ne iš ryto [gėriau] – vakarykščiai dar“, – sakė vyras.
Gresia baudžiamoji atsakomybė
Į alkotesterį šiaulietis pripūtė vos daugiau nei 2 promiles – tai vidutinis girtumas, už kurį gresia baudžiamoji atsakomybė. Teismas gali konfiskuoti ir šį „Mitsubishi Outlander“ automobilį, o vyras neteks teisės vairuoti. Gintautas sako, kad nenorėjo girtas važiuoti, tačiau skubėjo į darbą.
„Aš irgi nenorėjau sėdėti, bet man reikalas buvo. Dėl darbo“, – sakė vyriškis.
Tačiau kiek vėliau šiaulietis persigalvojo ir patikino, kad važiavo link namų.
„Visą miestą pravažiavau, viskas gerai, bet tik pastūmė mane kita mašina. Na ką, peršokau per bortą, užkibau. Būčiau dar kokius 5 km [pavažiavęs] – būčiau namuose“, – pasakojo Gintautas.
Kada gėrė, kur skubėjo Gintautas bei kas jam sutrukdė saugiai nuvykti į darbą ar grįžti namo, aiškinsis pareigūnai. Visgi artimiausiu metu jam reikės ieškoti kitų būdų, kaip nuvykti į darbą, taip pat atlyginti padarytą žalą.
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