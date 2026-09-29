Avarija Šiauliuose – nuo kelio nulėkė automobilis: vairuotojui nustatytas girtumas

Kaip informuoja Šiaulių apskrities VPK, „Mitsubishi“ automobilio vairuotojui (gim. 1963 m.) nustatytas 2,01 promilės girtumas.
Avarija įvyko Šiauliuose, Karaliaučiaus gatvėje. Vaizdo įraše matyti, kad „Mitsubishi“ automobilio vairuotojas įsirėžęs į šalia kelio esančią tvorą.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas nuo kelio nulėkė dėl girtumo. Policija praneša, kad įvykio metu niekas nenukentėjo.
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