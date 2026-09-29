Girtas lietuvis Anglijoje pražudė kelio darbininką: buvo vos grįžęs iš Lietuvos, gydėsi dėl alkoholizmo

Kelio remonto ruožas buvo aptvertas kūgiais.
Lietuvis nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme.
Girtas lietuvis Anglijoje sukėlė mirtiną įvykį
Lietuvis avarijos dieną buvo ką tik atskridęs į Stanstedo oro uostą iš savo gimtosios Lietuvos, kur gydėsi nuo alkoholizmo.
Liepos 8 d. paryčiais jis sukėlė avariją greitkelyje M23.
Lietuvis pražudė kelio darbininką. Nustatyta, kad darbininkas vos išlipo iš savo transporto priemonės ir po septynių suekundžių buvo pražudytas.
Lietuvis prisipažino kaltu.
Teisėjas Martinas Huseyinas nurodė, kad „Citroën Relay“ furgono vairuotojas prieš avariją, įvykusią liepos 8 d. „vingiavo tarp eismo juostų“ ir vairavo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Pražudyto vyro partnerė Lillian Bonney sako, kad vyro mirtis „sugriovė visą jos pasaulį“.
„Tony buvo mano geriausias draugas, ir gyvenimo be jo aš net nesu galvojusi.
Jis buvo labai darbštus vyras, norėjęs mus abu aprūpinti, ir nekantriai laukė greitos pensijos“, – pasakojo ji.
Lietuvis esą neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, iš jo taip pat buvo atimta teisė vairuoti 16 metų ir aštuonis mėnesius.
Teisme buvo nustatyta, kad lietuvis po avarijos sustojo maždaug už 500 m ir paskambino policijai, pranešdamas, kad jo priekinis stiklas įtrūko, tačiau nežinojo, kodėl.
„Buvote toks girtas, kad, atrodo, net nežinojote, kodėl“, – teisme vyrui sakė teisėjas.
Policija sako, kad lietuvis avarijos dieną buvo raudonomis akimis, kalbėjo nerišliai ir vos pastovėjo ant kojų.
Skelbiama, kad lietuvis gailisi dėl avarijos ir kad atlikęs bausmę ketina grįžti į Lietuvą.
Teisėjas įvertino, kad avarijos metu lietuvio alkoholio koncentracija kraujyje viršijo leistiną ribą tris ar keturis kartus.
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