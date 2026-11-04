„Prezidentas neleis niekam suabejoti savo galiomis“ – ką demokratų triumfas reikš užsienio politikai?

Politologas paaiškino, kaip šie rezultatai pakeis JAV vidaus ir užsienio politiką bei ko laukti santykiuose su Iranu ir Ukraina.
Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologu Linu Kojala.
Kaip vertinti rinkimų rezultatus ir ką jie reiškia D. Trumpui?
Demokratai tikėjosi laimėti taškais, tačiau gavosi tikras nokautas – rezultatai yra puikūs, net geresni, nei tikėjosi optimistiškiausi rėmėjai. Tai rodo didžiulį amerikiečių nusivylimą D. Trumpo ekonomine politika, sprendimais dėl karo ir korupcijos skandalais.
Prastą respublikonų pasirodymą iliustruoja įvykiai valstijose, kurios tradiciškai balsuodavo už respublikonus. Pavyzdžiui, Kanzase demokratai senatoriaus nebuvo išrinkę beveik šimtą metų, o šįkart pergalę šventė būtent jie.
Kaip dabar keisis JAV vidaus ir užsienio politika?
Reikia atskirti vidaus ir užsienio politiką. Vidaus politika tikrai koreguosis, nes Kongresas turės daug galių, kurias bandys išnaudoti priimdamas sprendimus dėl sveikatos apsaugos bei tvirtindamas šalies biudžetą.
Tačiau užsienio ir saugumo politika išliks prezidento rankose, o Kongresas turės galimybę ją tik šiek tiek koreguoti. Pavyzdžiui, JAV karių skaičius Europoje ar derybos su Rusija ir Ukraina dėl karo pabaigos išlieka D. Trumpo administracijos sprendimu. Galime neabejoti, kad prezidentas neleis niekam suabejoti savo galiomis.
Įtampa su Iranu išlieka
Ko galime tikėtis D. Trumpo politikoje Irano atžvilgiu?
Ir toliau matysime „amerikietiškus kalnelius“: vieną dieną sakoma, kad netoli susitarimo su Iranu, kitą – svarstoma apie karinės jėgos eskalaciją. Griežto sprendimo nėra, kol D. Trumpas laikosi tikslo užtikrinti, kad Iranas niekada neįgys branduolinio ginklo.
Jei jis sumažintų tikslo kartelę, galėtų paskelbti pergalę ir atitraukti karius. Tačiau iki šiol prezidentas to daryti nenorėjo, bet nenori ir veltis į gilesnį konfliktą. Apšaudymus didinti ar dislokuoti nedidelį kontingentą įmanoma, tačiau ar tai atneš rezultatą? Aukų bus, o padariniai – labai neaiškūs.
Ukrainos paramos ateitis
Ar po šių rinkimų keisis JAV pozicija dėl karo Ukrainoje?
Demokratai neskuba kalbėti apie finansinės paramos Ukrainai atkūrimą – partijoje nėra didelio apetito didelėms investicijoms. Tačiau jie neleis prezidentui veikti visiškai laisvai. Pavyzdžiui, jei D. Trumpas siūlys išimtis sankcijoms, Kongresas tam prieštaraus ir bandys keisti sprendimus.
Kalbant apie ginklų tiekimą, Kongreso galimybės bus ribotos. Didžioji dalis sprendimų dėl Ukrainos ateities ir toliau priklausys nuo D. Trumpo administracijos.
Ko galima tikėtis iš planuojamo susitikimo Abu Dabyje?
Proveržio tikėtis pagrindo nėra. Rusija savo veiksmais aiškiai rodo, kad ketina karą laimėti jėga ir parklupdyti Ukrainą, ypač žiemą smūgiuodama į energetikos infrastruktūrą.
Karo pabaiga priklauso nuo agresoriaus. Jei Rusija būtų linkusi realiai derėtis, galėtume tikėtis rezultatų, tačiau dabar ji aiškiai rodo, kad to daryti neketina.
Prieš rinkimus skambėjo kalbos apie galimą D. Trumpo, V. Putino ir Kinijos vadovo susitikimą. Kiek tai realu?
Sunku tikėtis, kad šiems trims lyderiams pavyktų lengvai susitarti dėl susitikimo ir darbotvarkės. Kinija netiesiogiai padeda Rusijai apeiti sankcijas ir tiekia komponentus karo pramonei, tačiau kartu nenori susipykti su Vakarais ir tapti įkaite karo, kurio pabaigos nematyti. Susitikimas įmanomas, bet esminio proveržio jame tikėtis būtų sunku būtent dėl Kinijos pozicijos.
Kaip D. Trumpas elgsis artimiausiu metu praradęs Kongreso kontrolę?
D. Trumpas tikrai neleis apie save pamiršti. Vašingtone jam bus sunkiau: pareigūnai bus kviečiami liudyti į demokratų dominuojamą Kongresą ir atsakinėti į aštrius klausimus. Numatydamas tai, D. Trumpas norės pademonstruoti, kad galia vis dar jo rankose, o tam geriausia erdvė – užsienio ir saugumo politika. Todėl matysime labai panašų D. Trumpą, kaip ir iki šiol.
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