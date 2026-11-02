Ekonomistas įspėja – šių prekių kainų šuolis jau čia pat: „Gerų žinių neturiu“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su ekonomistu Žygimantu Mauricu.
Girdime, kad artimiausiu metu brangs maistas. Kokie produktai ir kiek gali pabrangti?
Kol kas, lyginant metinį rezultatą, maistas netgi šiek tiek pinga. Tačiau gamintojų kainų indeksas jau pakankamai ženkliai kyla. Pačioje grandinės pradžioje matome aukštame lygyje besilaikančias degalų bei trąšų kainas ir sutrikusį tiekimą. Šis kainų cunamis jau ateina.
Pirmiausia brangs tos prekės, kurių gamybai ir gabenimui svarbios energetinės išlaidos bei transportas. Ateities sandoriai rodo nemažą elektros ir gamtinių dujų kainų šuolį, todėl gali brangti labai platus maisto prekių spektras. Pavyzdžiui, grūdų supirkimo kainos pakilusios virš 50 proc. Mes to dar nejaučiame, bet pavojaus signalai jau atskrieja.
Kada gyventojai realiai pajus šį kainų kilimą?
Manau, kad žiemą jau pradėsime jausti, o link pavasario atėjimo turėsime patį augimo piką.
Gaudami pirmąsias šildymo sąskaitas gyventojai matys didesnius skaičius. Kiek šiemet brangs šildymas?
Šiais metais sąskaitos bus ženkliai didesnės – pokytis gali siekti 40–50 proc. Galutinių duomenų dar neturime, o šių metų kainas lyginame su praėjusiais metais, kai dar galiojo mažesnis pridėtinės vertės mokestis (PVM).
Tolimesnės tendencijos priklausys nuo orų. Jei žiema bus šalta, turėsime ir didelį suvartojimą, ir dideles kainas, nes šaltis kels paklausą. Jei žiema bus šilta, pokytis gali siekti 10–20 proc. Tačiau nepalankaus scenarijaus atveju sąskaitos gali augti ir virš 30–40 proc. Bendra išleidžiama suma bus didelė, o tai gyventojai labiausiai pajus žiemos pabaigoje ir pavasarį, kai ateis laikas apmokėti sąskaitas.
Ko tikėtis degalinėse – ar dyzelino kaina jau pasiekė piką?
Gerų žinių neturiu – ateities sandoriai rodo, kad naftos kaina išsilaikys virš 100 JAV dolerių už barelį visą žiemą, o didesnio atsikvėpimo galima tikėtis tik pavasarį.
Atskirą nerimą kelia tai, kad dyzelino kaina gali šoktelti net nepriklausomai nuo žaliavinės naftos judėjimo, nes visa Europa susiduria su sisteminiu dyzelino trūkumu. Išaugę transporto kaštai paveikia visą prekių ir paslaugų grandinę.
Kaip gyvensime artimiausiais mėnesiais ir kokią infliaciją prognozuojate?
Situacija bus sudėtinga. Daugiau uždirbsime, tačiau klausimas, ar už tuos pinigus daugiau įpirksime.
Infliacija iki pat kovo mėnesio judės link 10 proc., gali netgi viršyti, o vasario mėnesį yra 50 proc. tikimybė, kad turėsime netgi dviženklę infliaciją. Nuo kovo mėnesio dėl bazės efekto ji turėtų pradėti mažėti žemyn, tačiau kitų metų vidutinė metinė infliacija bus artima 5 proc.
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