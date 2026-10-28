Spalio infliacija: metinis rodiklis siekė 6,1 proc., mėnesio augimas – 0,1 proc.

Išankstinė vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 30,7 proc., benzinas – 39,1 proc., dyzelinas – 53 proc., automobilių remontas – 14,1 proc., medienos kuras – 44 proc., elektra – 9,7 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,9 procento.
Tuo metu medicinos diagnostikos gaminiai atpigo 33,7 proc., kaulavaisiai ir sėklavaisiai – 24,1 proc., sviestas ir aliejus – 11,9 proc., garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginiai – 9,7 proc., mėsa – 8,1 proc., jogurtas ir panašūs gaminiai – 4,4 proc., rašoma pranešime.