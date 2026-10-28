Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse svyravo nuo 2,14 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,24 euro ir buvo 0,83 proc. mažesnė nei antradienį (2,26 euro).
LEA: trečiadienį benzino kaina šalyje traukėsi daugiau nei 1 proc.
Mažiausia dyzelino kaina buvo dvylikoje „Alauša“ tinklo degalinių, vienuolikoje „Baltic Petroleum“ tinklo degalinių, dviejose „EU Verslas“ tinklo degalinėse bei „Velseka“ degalinėje Kupiškyje, kur litras šių degalų atsiėjo 2,14 euro. Didžiausia dyzelino kaina trečiadienį fiksuota „Plungės lagūna“ degalinėje Rietave – 2,37 euro.
Benzino kainos trečiadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,79 euro iki 2,05 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,92 euro ir buvo 1,52 proc. mažesnė nei antradienį (1,95 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,79 euro, o brangiausias – dvidešimt keturiose „Viada“ tinklo degalinėse, penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose litras benzino kainavo 2,05 euro.
SND kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 1,02euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,93 euro ir buvo 0,02 proc. didesnė nei antradienį (0,93 euro).
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų savivaldybėje – 0,75 euro, o didžiausia, siekusi 1,02 euro už litrą, – „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje.
Didmeninė benzino kaina spalio 27 dieną Lietuvoje buvo 1,70 euro, dyzelinas kainavo 2,17 euro. Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 113,9 JAV dolerio už barelį.