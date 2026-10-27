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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Antradienį – lietuvius nuliūdinęs vaizdas degalinių šviestlentėse

2026-10-27 12:37 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 12:37
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Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos antradienio rytą Lietuvoje padidėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalai, pinigai (Vygintas Skaraitis / BNS nuotr.) (Vygintas Skaraitis/BNS)
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Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos antradienio rytą Lietuvoje padidėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2,15 euro iki 2,36 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 1,96 proc. didesnė nei pirmadienį (2,22 euro).

Mažiausia dyzelino kaina buvo trijose „Alauša“ tinklo degalinėse bei „Bonsa“ degalinėje Tauragėje, kur litras šių degalų atsiėjo 2,15 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota „Žibalas“ degalinėje Jonavoje – 2,36 euro už litrą.

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Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,81 euro iki 2,05 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,95 euro ir buvo 1,75 proc. didesnė nei pirmadienį (1,92 euro).

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Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Ukmergėje, kur kainavo 1,81 euro už litrą. Didžiausia benzino kaina, siekusi 2,05 euro, fiksuota dvidešimt septyniose „Viada“ tinklo degalinėse, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 1,02 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,93 euro ir buvo 0,21 proc. didesnė nei pirmadienį (0,93 euro).

Pigiausiai litras dujų kainavo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų savivaldybėje – 0,75 euro, o brangiausiai – „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje – 1,02 euro.

Didmeninė benzino kaina spalio 26 dieną Lietuvoje buvo 1,71 euro, dyzelinas kainavo 2,15 euro.

Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 115,8 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

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