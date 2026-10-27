Antradienį – lietuvius nuliūdinęs vaizdas degalinių šviestlentėse

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2,15 euro iki 2,36 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 1,96 proc. didesnė nei pirmadienį (2,22 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo trijose „Alauša“ tinklo degalinėse bei „Bonsa“ degalinėje Tauragėje, kur litras šių degalų atsiėjo 2,15 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota „Žibalas“ degalinėje Jonavoje – 2,36 euro už litrą.
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,81 euro iki 2,05 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,95 euro ir buvo 1,75 proc. didesnė nei pirmadienį (1,92 euro).
Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Ukmergėje, kur kainavo 1,81 euro už litrą. Didžiausia benzino kaina, siekusi 2,05 euro, fiksuota dvidešimt septyniose „Viada“ tinklo degalinėse, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 1,02 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,93 euro ir buvo 0,21 proc. didesnė nei pirmadienį (0,93 euro).
Pigiausiai litras dujų kainavo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų savivaldybėje – 0,75 euro, o brangiausiai – „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje – 1,02 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 26 dieną Lietuvoje buvo 1,71 euro, dyzelinas kainavo 2,15 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 115,8 JAV dolerio už barelį.