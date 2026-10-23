Penktadienio rytą vidutinės benzino ir dyzelino kainos augo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 2,109 euro iki 2,359 euro už litrą, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,231 euro už litrą – 0,22 proc. daugiau nei ketvirtadienį, kai litro kaina siekė 2,226 euro.
Anot LEA, benzino kainos penktadienio rytą šalies degalinėse svyravo nuo 1,819 euro iki 2,060 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,945 euro už litrą – 0,36 proc. daugiau nei ketvirtadienį, kai ji siekė 1,938 euro už litrą.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,750 euro iki 1,02 euro už litrą, o vidutinė SND kaina siekė 0,934 euro už litrą – 0,32 proc. daugiau nei ketvirtadienį (0,931 euro).
Didmeninė benzino kaina ketvirtadienį Lietuvoje buvo 1,698 euro už litrą, arba 1,1 proc. mažiau nei spalio 21 d. (1,716 euro).
Tuo metu dyzelino didmeninė kaina, LEA duomenimis, ketvirtadienį siekė 2,104 euro už litrą arba 0,9 proc. mažiau nei spalio 21 d. (2,123 euro).
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 113,2 JAV dolerio už balerį (spalio 21 d. – 108,8 JAV dolerio).