Degalų akcizai: Vyriausybė žada korekcijas, bet biudžete jų dar nėra

„Sudėtinga labai tiksliai atsakyti, nes tai yra politinės valios klausimas. Bet ar jis bus išsakytas sausio mėnesį (2027 metų – BNS), liepos mėnesį ar kada, sunku vertinti ir pasakyti. Todėl sakyti, kad visos pajamos (2027 metų biudžeto projekto – BNS) yra neteisingos, nedrįsčiau. Vertinome pilnai, kaip šiai dienai teisės aktas galioja, bet kad bus pokyčių, irgi vertinome ir sakome, kad yra tikimybė, kad su šita dalimi gali būti ir kitaip“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitetui pristatant kitų metų biudžeto projektą teigė Lineta Jakimavičienė.
Ji pripažino, kad mažesnis šios mokesčio dalies didinimas numatytas Vyriausybės programoje.
„Rizikų analizėje įvertintas kaip labiausiai tikėtinas dalykas, nes kaip ir ta politinė valia Vyriausybės programoj išsakyta“, – teigė viceministrė.
Konservatorius Mindaugas Lingė priekaištavo, kad į kitų metų biudžeto pajamas įtraukta 113 mln. eurų papildomų įplaukų iš padidintos CO2 dedamosios – tai rodo, kad Vyriausybės programoje žadėta degalų akcizų didinimo korekcija neatsispindi biudžete.
„Į biudžetą 113 mln. eurų įskaičiuota. Ar tai nėra tiktai dėl Europos Komisijos – pasirodyti, kad mes turėsime (pajamų – BNS) ir kad jie nepadarytų kažkokių dar papildomų pastabų, o paskui bus priimtas sprendimas kažkur pakeliui link biudžeto ir, tarkime, tas 116 mln. eurų išgaruos. Ar galite užtikrinti, kad tie 116 mln. eurų yra jau tos pajamos, kurias ir koalicija yra apsisprendusi turėti“, – kalbėjo M. Lingė.
Tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius, tiek finansų ministras Taurimas Valys ne kartą kartojo, kad nusprendus nuo kitų metų mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti CO2 dedamąją valstybė kitąmet negautų kelių šimtų milijonų eurų pajamų.
M. Lingė, be kita ko, kėlė klausimą, kodėl Gynybos fondas kitąmet pilnės, bet gynybos reikmėms atiteks ne visos lėšos.
„Gynybos fondą formuodami sakėme, kad visi papildomi mokestiniai prisiėmimai yra gynybos stiprinimui. Visas pelno mokesčio didesnio, dėl papildomo draudimo įmokų, akcizų dedamosios – visa tai turėjo motyvaciją, kad mes susisiejame su gynyba. Gynybos fondas papilnėja 190 mln. eurų, o papildomai krašto apsaugai pinigų neskiriama. Stipriai yra sumažinami tiesiog iš biudžeto skiriami krašto apsaugai asignavimai“, – aiškino politikas.