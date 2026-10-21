Paskelbė naujausią žinią dėl degalų kainų

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 2,10 euro iki 2,35 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,24 euro ir buvo 0,98 proc. mažesnė nei antradienį (2,26 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Naftrus“ tinklo degalinėje Raseinių rajone, kur litras šių degalų atsiėjo 2,10 euro. Didžiausia dyzelino kaina buvo dvidešimt devyniose „Viada“ tinklo degalinėse, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų rajone – 2,35 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,82 euro iki 2,05 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,96 euro ir buvo 1,28 proc. mažesnė nei antradienį (1,98 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienį buvo „Autograndas“ degalinėje Visagine – 1,82 euro. Didžiausia šios rūšies degalų kaina fiksuota penkiasdešimt dvejose „Viada“ tinklo degalinėse, devyniose „Circle K“ tinklo degalinėse, bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų rajone. Pastarosiose litras benzino kainavo 2,05 euro.
SND kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,92 euro ir buvo 0,35 proc. didesnė nei antradienį (0,91 euro).
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Visagine bei „Degta“ tinklo degalinėje Anykščiuose, kur litras SND kainavo 0,79 euro. Didžiausia SND kaina, siekusi 0,99 euro, buvo dvidešimt šešiose „Viada“ tinklo degalinėse, vienuolikoje „Circle K“ tinklo degalinių, „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje bei „Degta“ tinko degalinėje Elektrėnų rajone.
Didmeninė benzino kaina spalio 20 dieną Lietuvoje buvo 1,76 euro, dyzelinas kainavo 2,12 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 108,8 JAV dolerio už barelį.