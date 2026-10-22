Sinkevičius atsakė, kada bus priimtas sprendimas dėl degalų akcizo

„Kad mažinama bus, tai tikrai tą ruošiamės daryt. Ar nuo sausio pirmos, vargu, nes tie įsipareigojimai arba tie politiniai sprendimai, kuriuos padarė konservatorių Vyriausybė, buvo susieti su RRF fondo gavimu. Ir, mano žiniomis, pokyčiai iki sausio pirmos turbūt negalimi, bet po sausio pirmos jau galima juos organizuoti“, – ketvirtadienį BNS Seime teigė M. Sinkevičius.
Anot jo, kintamą degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio (CO2) dedamąją, Seimas galėtų sumažinti per neeilinę sesiją sausį.
„Sesija (Seimo rudens sesija – BNS) bus pratęsta turbūt iki sausio panašiai 12-13 dienos, tai gal tame etape bus realu ir galima padaryt sprendimus“, – sakė premjeras.
„Kalbam apie kitus metus, bet tiksli data, ar tai sausį įvyks, ar vasarį, dar turbūt ir teisinis, ir politinis aspektas, kurį turbūt įvertins“, – pridūrė premjeras.
BNS rašė, kad pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą benzino CO2 dedamoji kitąmet turėtų augti 2,4 cento iki 12 centų už 1 litrą, o dyzelino – 7,74 cento iki 13,1 cento.