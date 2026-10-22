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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjeras žada dar padidinti kitų metų biudžeto pajamas

2026-10-22 08:20 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-22 08:20
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad valdantieji tikriausiai susitars dėl priemonių kitąmet padidinti valstybės biudžeto pajamas ir taip sumažinti prognozuojamą valdžios sektoriaus deficitą, taip pat žada pasiūlyti ilgalaikį planą, skirtą deficito lygį grąžinti iki Mastrichto kriterijaus  ribos.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad valdantieji tikriausiai susitars dėl priemonių kitąmet padidinti valstybės biudžeto pajamas ir taip sumažinti prognozuojamą valdžios sektoriaus deficitą, taip pat žada pasiūlyti ilgalaikį planą, skirtą deficito lygį grąžinti iki Mastrichto kriterijaus  ribos.

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„Mes apie tai tikrai diskutuojame (...) koalicijos formatuose, nes koalicijos partneriai turi, ir džiaugiuosi, kad turi idėjų ne tik kam pridėti, bet kažkur ir sąlyginai mažai skaudžiai paimti. Tai toks planas yra Finansų ministerijos ruošiamas“, – ketvirtadienį publikuotame interviu „15min“ sakė M. Sinkevičius.

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Pasak jo, tarp svarstomų pasiūlymų bus įvairios valdančiosios koalicijos siūlomos idėjos, įskaitant viršpelnio mokestį dėl kuro kainų krizės daugiau uždirbančioms įmonėms, didesnį lošimų ir loterijų apmokestinimą ar akcizus tabakui bei alkoholiui.

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„Svarstymai yra, jie greičiausiai bus išgryninti ir manau, kad dalis jų bus įkorporuoti į galutinį biudžeto projektą“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

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BNS rašė, kad Vyriausybei šią savaitę pateikus kitų metų biudžeto projektą, opozicija jį kritikuoja dėl Mastrichto kriterijų viršijančio valdžios sektoriaus deficito, 2027 metais sieksiančio 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Pasak opozicijos, sparčiai didindama valstybės skolą Vyriausybė užkrauna naštą ją stabilizuoti ateities valdžioms.

Pasak M. Sinkevičiaus, deficitas labiausiai auga dėl poreikio gynybai toliau skirti bent 5 proc. BVP ir automatinio atlyginimų ir išmokų indeksavimo.

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Jo teigimu, „gyvenimas privers“ šią Vyriausybę rengti planą, kaip stabilizuoti valstybės skolos augimą ateityje.

„Jis tikrai yra svarstymuose, tą galiu patikinti, – sakė premjeras. – Norisi išeit jau artikuliuotai tai pasakyt, kai jis yra, kai jis išdėliotas dokumentiškai.“

Politikas taip pat pažadėjo išlaidų viešojo sektoriaus išlaikymui inventorizaciją.

„Ministrų jau yra paprašyta pasižiūrėti į savo ūkius, nes tikrai turime turbūt įstaigų, kurios galėtų būti suefektyvintos ar atsisakoma dalies paslaugų, galbūt apjungti kažką“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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Ministras pirmininkas sakė neabejojantis, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas bus priimtas, o dėl paramos bus tariamasi ir su Mišria Seimo narių grupe, ir su opozicija.

Premjeras teigė esąs atviras diskusijai ir kompromisams dėl pasiūlyto projekto, bet tvirtino norintis, jog viešosios išlaidos neaugtų daugiau nei siūlo Vyriausybė.

Valstybės ir savivaldybių, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetai Seime yra priimami gruodį.

Mastrichto kriterijai numato 3 proc. BVP valdžios sektoriaus deficito pamatinę ribą.

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