Dėl degalų kainų – naujausia žinia

Taline per savaitę 95 markės benzino litro kaina nukrito vidutiniškai 11,5 cento, 98 markės benzinas atpigo 1,5 cento, o dyzelinas – 8,5 cento. Rygoje benzinas pabrango 5,6 cento, o dyzelino kaina sumažėjo 0,7 cento. Vilniuje benzinas kainavo 2,5 cento pigiau nei prieš savaitę, o dyzelinas pabrango 4 centais.
Penktadienį Estijos sostinėje 95 markės benzino litras kainavo vidutiniškai 1,884 euro – 11 centų pigiau nei Rygoje ir 6 centais pigiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 2,004 euro – 6 centais mažiau nei Rygoje ir 3,9 cento mažiau nei Vilniuje.
Litras dyzelino Taline kainavo vidutiniškai 2,064 euro – 3,3 cento daugiau nei Rygoje, bet 17,5 cento mažiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos atskirose degalinėse gali skirtis.