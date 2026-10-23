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TV3 naujienos > Lietuva

Dėl degalų kainų – naujausia žinia

2026-10-23 16:42 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 16:42
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Degalų kainos Baltijos šalių sostinėse šią besibaigiančią savaitę judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta kainų analizė.

Degalai (ELTA nuotr.)

Degalų kainos Baltijos šalių sostinėse šią besibaigiančią savaitę judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta kainų analizė.

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Taline per savaitę 95 markės benzino litro kaina nukrito vidutiniškai 11,5 cento, 98 markės benzinas atpigo 1,5 cento, o dyzelinas – 8,5 cento. Rygoje benzinas pabrango 5,6 cento, o dyzelino kaina sumažėjo 0,7 cento. Vilniuje benzinas kainavo 2,5 cento pigiau nei prieš savaitę, o dyzelinas pabrango 4 centais.

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Penktadienį Estijos sostinėje 95 markės benzino litras kainavo vidutiniškai 1,884 euro – 11 centų pigiau nei Rygoje ir 6 centais pigiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 2,004 euro – 6 centais mažiau nei Rygoje ir 3,9 cento mažiau nei Vilniuje.

Litras dyzelino Taline kainavo vidutiniškai 2,064 euro – 3,3 cento daugiau nei Rygoje, bet 17,5 cento mažiau nei Vilniuje.

Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos atskirose degalinėse gali skirtis.

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