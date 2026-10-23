Belgrado derbis: dramatiškame Eurolygos mūšyje „Partizan“ palaužė „Crvena Zvezda“

Permainingose ir emocijų kupinose rungtynėse namuose žaidęs „Partizan“ per pratęsimą 85:82(31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7) parklupdė Belgrado „Crvena Zvezda“ (4/3).
Nuo pirmųjų minučių į priekį šovęs „Partizan“ su Carliko Joneso lyderyste per pirmąjį ketvirtį įgijo dviženklę persvarą – 31:21.
Antrajame ketvirtyje dar labiau savus sirgalius įaudrino įspūdingas Lamaro Stevenso dėjimas, o kėlinio pabaigoje jo tritaškis jau tolino „Partizan“ iki 15 taškų – 52:37.
Oh boy did Lamar Stevens get the crowd going with that SLAM 😤 And our Comms Cam is LIVE in the Belgrade Arena to take it in 🎥 #RivalrySeries https://t.co/4Kjx46mPUyREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
Po pertraukos „Partizan“ toliau užtikrintai kontroliavo įvykius aikštėje ir prieš lemiamą ketvirtį pirmavo tais pačiais 15 taškų (65:50), bet „Crvena Zvezda“ surengė stebuklingą sugrįžimą.
Iš pradžių Semi Ojeleye baudų metimai, o tada ir Jordano Nworos spindesys grąžino svečius į rungtynes, kol galiausiai Jaredas Butleris lygino rezultatą – 75:75. Netrukus „Partizan“ prametė keturias baudas paeiliui, bet „Crvena Zvezda“ neužpuolė, o galiausiai komandas į pratęsimą perkėlė Kevarriuso Hayeso blokas Chrisui Jonesui.
WHAT A STUFF FROM HAYES! We got OT #MotorolaMagicMoment @Moto I @PartizanBC https://t.co/d8shPFxCiS— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
Pratęsime įspūdinga Jonesų dvikova tęsėsi ir Carliko tritaškis prieš prasidedant paskutinei minutei lygino rezultatą – 82:82. „Crvena Zvezda“ savo atakoje įstrigo, o kitoje aikštės pusėje Alessandro Pajola smeigė tritaškį – 85:82. Svečiai turėjo 17 sekundžių išsigelbėjimui, bet po Ibono Navarro pertraukėlės „Crvena Zvezda“ net nespėjo išmesti metimo.
PAJOLA WHAT?! https://t.co/kcftZIDYJO— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
Rungtynės ketvirtojo kėlinio pabaigoje buvo trumpam sustabdytos dėl sprogimo tribūnose.
„Partizan“: Carlikas Jonesas 26 (8/12 dvit., 5 rez. perd., 28 naud.), Lamaras Stevensas 16 (6/7 dvit.), Kevarriusas Hayesas 13 (5/8 dvit., 8 atk. kam., 3 blok.), Luca Vildoza 8, Alessandro Pajola 7.
„Crvena Zvezda“: Chrisas Jonesas 22 (5/10 dvit., 3/5 trit.), Jordanas Nwora 16 (4/8 dvit., 8 atk. kam.), Semi Ojeleye 13 (9/11 baud.).
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