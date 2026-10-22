„Panathinaikos“ iškovojo pergalę prieš „Baskonia“, Sedekerskis rungtynių nebaigė dėl traumos

Rungtynes geriau pradėjo graikų klubas (6:2), tačiau daugiau PAO nutolti neįstengė. T.Sedekerskiui buvo pavykę išlyginti rezultatą (18:18), o po pirmojo kėlinio šeimininkai netgi atsiliko – 20:21.
Antrojo kėlinio pradžioje Atėnų ekipai pavyko išsiveržti (26:23), o vienu metu ekipas skyrė jau 6 taškai – 35:29. Baskai atsakė sėkmingomis atakomis ir po dviejų kėlinių PAO pirmavo 3 taškų persvara – 48:45.
Po pertraukos PAO jau jungė aukštesnę pavarą ir Konstantinos Mitoglou didino skirtumą iki dviženklio – 57:47. Vitorijos ekipoje vėl taškus rinko T.Sedekerskis (51:59), tačiau netrukus lietuvis susižeidė, o po trijų kėlinių šeimininkai pirmavo 63:54.
Ketvirtjamae kėlinyje baskai išlaikė intrigą ir Clementas Frischas lygino rezultatą – 72:72. Vis tik tuomet dominuoti ėmė Mathiasas Lessortas – 77:72. Baskai lygino rezultatą (77:77), tačiau tritaškius smeigė Sylvainas Francisco ir Guerschonas Yabusele – 83:77. PAO laimėjo rungtynes 85:79.
Iki traumos T.Sedekerskis aikštėje išbuvo 20 minučių, pelnė 10 taškų (5/6 dvit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.
Į rikiuotę sugrįžęs Kendrickas Nunnas pelnė 11 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 8 naudingumo balus.
„Panathinaikos“: Mathiasas Lessortas 20 (9/10 dvit.), Nigelas Hayesas-Davisas 18 (7 atk. kam.), Kendrickas Nunnas 11 (5 rez. per.), Sylvainas Francisco 10 (11 rez. per.).
„Baskonia“: Matteo Spagnolo 16 (7/8 metimai), Stefanas Joksimovičius 13 (2/6 trit.), Clementas Frischas 11, Tadas Sedekerskis 10 (5/6 dvit.).
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