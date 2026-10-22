„Real” tritaškių lietus užliejo „Maccabi“

Pirmajame susitikimo kėlinyje „Maccabi“ rinkosi daug lengvų taškų ir Johnas DiBartolomeo didino šeimininkų persvarą iki 9 taškų – 24:15. Po pirmojo kėlinio Tel Avivo klubas pirmavo 30:23.
Antrajame ketvirtyje Tel Avivo klubo pranašumas buvo šoktelėjęs net iki 15 taškų – 44:29. Vis tik tuomet Madrido klube žibėti pradėjo Facundo Campazzo ir Andresas Felizas, o „Real“ atsilikimas iki pertraukos stipriai aptirpo – 51:52.
Po pertraukos svečių gretose toliau žibėjo F.Campazzo, po kurio tritaškio svečių pranašumas šoktelėjo – 70:64. Madrido klubo persvara buvo šoktelėjusi iki 13 taškų (81:68), o po trijų kėlinių svečiai pirmavo 81:73.
Ketvirtajame ketvirtyje vėl iniciatyvos Madrido klube ėmėsi A.Felizas. Po jo sėkmingo epizodo Madrido klubas pirmavo 88:77. „Maccabi“ bandė išlaikyti intrigą, tačiau svečiai dominavo puolime ir pergalės iš rankų neišleido – 113:99.
Madrido komanda puikiai metė iš toli ir realizavo 21 tritaškį iš 39 bandymų.
„Maccabi“: Jimmy Clarkas 20 (8/13 dvit.), Bonzie Colsonas 19 (5/5 trit.), Yamas Madaras 14 (10/11 baud.), Jaylenas Hoardas ir O’Shae Brissettas po 10.
„Real“: Facundo Campazzo 21 (5/7 trit.), Andresas Felizas 18 (4/7 trit.), Alberto Abalde ir Timothe Luwawu-Cabarrot po 15, Theo Maledonas (1/13 metimai) ir Walteris Tavaresas (7 atk. kam.) po 11
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