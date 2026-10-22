„Armani Olimpia“ suklupo penktą kartą paeiliui Eurolygoje: namuose neprilygo „Barcelona“

Italijos klubas šį kartą savo aikštėje 81:89(21:23, 19:21, 24:27, 17:18) nusileido „Barcelona“ (4/3) ir patyrė jau penktą pralaimėjimą iš eilės.
Pirmoje rungtynių pusėje „Barcelona“ toli neatitrūko (44:40), o 25-ąją minutę komandas skyrė vienas metimas – 52:49. Tuomet Tyrese'as Martinas ir Umoja Gibsonas smeigė po tritaškį (58:49), netrukus Stanley Umude taip pat pridėjo vieną, prieš rungtynes pagerbtas Joshas Nebo surengė savo atkarpą ir katalonai nurūko – 66:52.
Visgi dar trečiojo kėlinio pabaigoje šeimininkai priartėjo (64:68) ir kova persikėlė į lemiamą ketvirtį. Likus žaisti puseptintos minutės komandas skyrė tie patys 4 taškai (73:69), bet tada šeimininkai sustojo, o „Barca“ spurtavo 10:0 ir mačo likimas buvo išspręstas – 83:69.
Rungtynių pabaigoje tribūnose girdėjosi ir vietinių sirgalių švilpimas.
„Armani Olimpia“: Jasonas Burnellas 15, Alecas Petersas 13, Leandro Bolmaro ir Dariusas Thompsonas po 12.
„Barcelona“: Kevinas Punteris 17, Tyrese'as Martinas 14 (20 naud.), Umoja Gibsonas 13 (21 naud.), Joelis Parra 12, Joshas Nebo 11, Justinas Robinsonas 10 (8 rez. perd.).
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