„Bournemouth“ Europos lygoje sutriuškino vartininko netekusį „AC Milan“

Justinas Kluivertas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Bournemouth“ į priekį 1:0.
„AC Milan“ vartininkas Mike‘as Maignan‘as sužaidus pusvalandį buvo nubaustas raudona kortele bei svečiai liko žaisti dešimtyje.
Marcusas Tavernieras taip pat sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Amine‘as Adli rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
„Bournemouth“ po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi trečioje Europos lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „AC Milan“ su 3 taškais žengia vos 24-as.
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