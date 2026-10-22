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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Kitokio rezultato tikėjęsis Gratas Sirgėdas: „Lūkesčiai buvo iškelti aukšti“

2026-10-22 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 23:40
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„Kauno Žalgiris“ namuose vykusiose istorinėse UEFA Konferencijų lygos rungtynėse 1:4 turėjo pripažinti Bergeno „Brann“ futbolininkų pranašumą. Po pralaimėjimo norvegams Gratas Sirgėdas pripažino, kad lūkesčiai prieš šią dvikovą buvo kur kas didesni.

Gratas Sirgėdas | „Stop“ kadras

„Kauno Žalgiris“ namuose vykusiose istorinėse UEFA Konferencijų lygos rungtynėse 1:4 turėjo pripažinti Bergeno „Brann“ futbolininkų pranašumą. Po pralaimėjimo norvegams Gratas Sirgėdas pripažino, kad lūkesčiai prieš šią dvikovą buvo kur kas didesni.

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„Tai pirmos istorinės rungtynės, todėl lūkesčiai buvo iškelti aukšti. Visi išsikėlėme aukštus tikslus ir tikėjomės kitokio rezultato. Dabar yra nusivylimas, bet susitikome su tikrai stipriu varžovu. Matėme tai aikštėje. Jų intensyvumas, greitis ir fiziškumas yra labai aukšto lygio“, – kalbėjo G. Sirgėdas.

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Futbolininkas pažymėjo, kad trenerių štabas komandą paruošė būtent tokiam varžovų žaidimo stiliui, tačiau patiems kauniečiams pritrūko tikslumo.

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„Ruošėmės panašiai, daugmaž tokias gaires gavome iš trenerių štabo. Galbūt patys kai kur galėjome tiksliau sužaisti. Jei būtume daugiau žaidę su kamuoliu, būtume daugiau pakontroliavę žaidimą, ir jiems būtų buvę sunkiau. Tai nepavyko, ypač pirmajame kėlinyje“, – aiškino žaidėjas.

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Susitikimo pradžioje po VAR peržiūros į šeimininkų vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys, kurį sėkmingai realizavo Niklasas Castro, o šis epizodas gerokai sujaukė Lietuvos atstovų planus.

„Tai buvo labai netikėtas momentas. Mes atakavome, situacija gavosi keista, ataka nesibaigė, ir ten skyrė 11 metrų baudinį. Toliau buvo sunku pradėti, bet po truputį įsivažiavome. Visgi, iš vėžių tikrai išmušė“, – prisiminė G. Sirgėdas.

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Nors standartinės situacijos metu Renanui Oliveirai netrukus pavyko išlyginti rezultatą, atgimusios viltys greitai subliūško, kai tris įvarčius iš eilės pelnė Noah Holmas.

„Aišku, viltis vėl atgijo, bet nepavyko išlaikyti rezultato. Praleidus dar vieną įvartį, vėl atsirado spaudimas sau ir tapo šiek tiek sunkiau“, – teigė kaunietis.

Vertindamas patirtį, kaupiamą žaidžiant su tokiais Europos klubais kaip „Bešiktaš“ ir „Dinamo“, G. Sirgėdas akcentavo būtinybę mokytis greičio ir komandinių veiksmų, kurie pravers kitose Konferencijų lygos rungtynėse lapkričio 5-ąją, kai svečiuose teks susitikti su „Lugano“ futbolininkais.

„Manau, kiekvienas pasiima individualiai. Galbūt tai greitesni sprendimai. Matome, kaip jie taktiškai, kompaktiškai ir komandiškai juda. Mes taip pat bandome to išmokti. Galbūt kitas žingsnis – greičiau suprasti situacijas ir greičiau pereiti į atakas“, – apibendrino G. Sirgėdas.

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