„Kauno Žalgiris“ Konferencijų lygoje patyrė triuškinamą nesėkmę prieš „Brann“

„Kauno Žalgiris“ ketvirtadienį vakare įvykusiose UEFA Konferencijų lygos rungtynėse namuose 1:4 turėjo pripažinti Bergeno „Brann“ futbolininkų pranašumą.
Niklas Castro sėkmingai realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Brann“ į priekį 1:0.
Renanas Oliveira vos po penkių minučių standartinės situacijos metu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išlygino rezultatą 1:1.
Noah Holmas smūgiu galva nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Brann“ ekipos naudai 2:1.
N. Holmas pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu iš tolimos distancijos pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.
N. Holmas rungtynių pabaigoje smūgiu galva trečią kartą nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 4:1.
„Kauno Žalgiris“ kitas rungtynes Konferencijų lygoje žais lapkričio 5-ąją dieną, kai svečiuose susitiks su „Lugano“.
Pridedamos 3 papildomos žaidimo minutės.
ĮVARTIS
N. Holmas smūgiu galva trečią kartą nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 4:1.
Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Motiejus Burba, kurio smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų.
Varžovą suklaidinęs N. Castro atliko galingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė vartų sargas.
Gratas Sirgėdas atliko smūgį kaire koja, tačiau kamuolys skriejo greta vartų.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Vykintas Slivka atliko smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
„Kauno Žalgiris“ po pirmojo kėlinio atsilieka rezultatu 1:3.
„Brann“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 13 smūgių, kai tuo tarpu „Kauno Žalgiris“ – 4.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
ĮVARTIS
N. Holmas puikiu smūgiu iš tolimos distancijos pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.
Leo Ribeiro atliko smūgį į artimąjį vartų kampą, tačiau pastarasis buvo labai netikslus.
Noah Holmas puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Brann“ naudai 2:1.
Jonas Torsvikas atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
ĮVARTIS
Renanas Oliveira standartinės situacijos metu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išlygino rezultatą 1:1.
ĮVARTIS
Niklas Castro sėkmingai realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Brann“ į priekį 1:0.
Jacobas Lungi Sorensenas standartinės situacijos metu atliko pavojingą smūgį galva, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas.
Rungtynės prasideda!
„Kauno Žalgirio“ startinė sudėtis šio vakaro rungtynėms:
Įdomūs faktai:
• „Kauno Žalgiris“ pirmose Konferencijų lygos rungtynėse 0:4 nusileido „Brighton“ futbolininkams. Tuo tarpu „Brann“ 2:1 nugalėjo „Lincoln Red Imps“.
• Antrajame pagal dydį Norvegijos mieste Bergene įsikūręs „Brann“ klubas buvo įkurtas dar 1908 m., o šiuo metu yra vienas pagrindinių šalies futbolo klubų. Per savo gyvavimo laikotarpį Bergeno futbolininkai tris kartus tapo Norvegijos čempionais – 1962, 1963 ir 2007 m. „Brann“ taip pat septynis kartus triumfavo Norvegijos taurės varžybose, o paskutinį sykį šį trofėjų į viršų kėlė 2023 m. Be to, „Brann“ futbolininkai jau aštuonis sykius tapo ir šalies vicečempionais, pastaruosius du kartus tai padarydami 2023 ir 2024 m. bei įsitvirtindami tarp pajėgiausių Norvegijos klubų.
• Tai ne pirmasis „Brann“ pasirodymas Europos klubų turnyruose. Prieš dvejus metus „Brann“ futbolininkai du sezonus iš eilės žengė į Konferencijų lygos atkrintamąsias, o dar 2007–2008 m. sezone Bergeno ekipa pasiekė UEFA taurės šešioliktfinalį.
• Bergeno komandos sudėtyje galima išskirti patyrusį saugą Kristianą Erikseną ir islandą Kristallą Mani Ingasoną. Puolime svarbų vaidmenį atlieka Niklasas Castro, kuris jau spėjo pasižymėti dviem įvarčiais UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame etape, o atrankos metu mušė dar keturis. Tris įvarčius UEFA Konferencijų lygoje jau pridėjo ir Noahas Holmas, o pirmajame susitikime raudoną kortelę užsidirbęs N.Kasanwirjo yra suspenduotas.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Turiu pasakyti, kad didžiuojamės ir esame labai laimingi, jog galime žaisti Europiniame turnyre. Tai mūsų komandai yra kažkas naujo, bet galiu pasakyti, kad rytoj atiduosime visas jėgas, kad pavyktų iškovoti taškų prieš „Brann“ futbolininkus. Stebėjau keturis-penkis jų susitikimus, tai yra labai gera komanda, bet nemanau, kad tai yra „Brighton“ lygio ekipa, su kuria žaidėme praėjusią savaitę. Nieko naujo nepasakysiu – esu tikras, kad su mūsų sirgalių pagalba galime įsirašyti vieną ar tris taškus, nes atiduosime visas jėgas. Atvykau čia liepą ir esu labai laimingas dėl to, kiek žmonių susirenka stadione Europinių rungtynių metu. Normalu, kad šiame Konferencijų lygos pagrindiniame etape viskas priklausys nuo oro sąlygų, bet manau, kad rytoj susirinks nemažai žmonių. Svarbiausia, kad mes parodytume gerą žaidimą, nes tik tokiu atveju daugiau sirgalių pradės rinktis stadione. Šio regiono šalių komandos žaidžia zoninę gynybą, greitai pereina iš gynybos į puolimą. Jie turi daugiau patirties tokių turnyrų grupės etapuose nei mes, bet mes žaidžiame namuose, todėl atiduosime viską, kad trys taškai liktų Kaune.“
Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
„Jau analizavome varžovus – tai yra gana organizuota ir kompaktiškai žaidžianti komanda, bet visos komandos turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses, todėl bandysime išnaudoti jų silpnybes tam, kad pasiektume gerą rezultatą.“
Antonas Tolordava, „Kauno Žalgirio“ komandos gynėjas
Komandų formos
Komandų formos | Organizatorių nuotr.
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