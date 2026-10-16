„Kauno Žalgirio“ treneris po pralaimėjimo „Brighton“: „Labai didžiuojuosi mūsų kova“

Svečiai prieš varžovus iš Anglijos atsilaikė beveik visą pirmąjį kėlinį. Visgi 41-ąją minutę sėkmingai išlaikęs kamuolį aikštėje Ibrahimas Osmanas surado Georginio Rutterį, o šis pasiuntė kamuolį į vartus.
Praleidus įvartį kauniečiams išlaukti pertraukos nepavyko, kadangi dar vieną sėkmingą šeimininkų ataką užbaigė Jackas Hinshelwoodas.
Antrajame kėlinyje „Brighton“ persvara išryškėjo dar labiau. Dublį pelnė G. Rutteris, o ketvirtąjį šeimininkų įvartį pridėjo Mattas O'Riley.
„Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris Željko Sopičius po dvikovos įvertino oponentų pranašumą.
„Galiu tik pasakyti, kad labai didžiuojuosi savo žaidėjais, tuo, kaip jie kovoja ir kaip žaidžia. Futbolą lemia meistriškumo lygiai, tad šiandien privalau paspausti rankas geresnei komandai. Esu realistas ir mačą laimėjo geresnė ekipa. Galbūt esu šiek tiek nusivylęs dėl pirmojo įvarčio, bet jei ne jis, viskas būtų pasibaigę kitaip, nes „Brighton“ tiesiog buvo stipresni“, – aiškino Ž. Sopičius.
Tęsdamas mintį strategas žvelgė į būsimas rungtynes.
„Futbole esu ilgą laiką ir suprantu, kai kažkas yra geresnis. Privalome būti labai laimingi ir didžiuotis galėdami žengti į šią aikštę. Įprastai norisi laimėti rungtynes, tačiau ateityje turėsime didesnių galimybių rinkti taškus ir nugalėti nei turėjome prieš „Brighton“. Labai didžiuojuosi mūsų kova“, – kalbėjo treneris.
Kitas Konferencijų lygos rungtynes „Kauno Žalgiris“ žais lygiai už savaitės, kai namuose priims „Brann“ futbolininkus.
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