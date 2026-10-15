„Kauno Žalgiris“ neturėjo šansų prieš „Brighton“ futbolininkus

„Kauno Žalgiris“ ketvirtadienį išvykoje 0:4 neturėjo vilčių prieš „Brighton“ futbolininkus.
Lietuvos čempionai prieš varžovus iš Anglijos atsilaikė beveik visą pirmąjį kėlinį. Galiausiai 41-ąją minutę sėkmingai išlaikęs kamuolį aikštėje Ihrahimas Osmanas surado Georginio Rutter, o šis pasiuntė kamuolį į vartus.
Praleidus įvartį kauniečiams išlaukti pertraukos nepavyko. Dar vieną sėkmingą šeimininkų ataką užbaigė Jackas Hinshelwoodas.
Antrajame kėlinyje „Brighton“ persvara išryškėjo dar labiau. Savo dublį sugebėjo pelnyti G. Rutter, o įvartį pridėjo ir Mattas O`Riley.
Kitas Konferencijų lygos rungtynes „Kauno Žalgiris“ žais lygiai už savaitės, namuose su „Brann“.
Jau per pridėtą laiką kauniečiai atlieka savo pirmąjį smūgį į vartų plotą.
Artėjant rungtynių pabaigai „Kauno Žalgiris“ vis dar nėra atlikęs nė vienos smūgio į vartų plotą. Viso smūgių statistika 32:2.
Dar vienas puikus T. Švedkausko epizodas po pavojingo varžovų smūgio.
T. Švedkauskui tenka gelbėti savo komandą.
Kamuolys ketvirtą kartą atsiduria kauniečių vartuose. Šį kartą smūgiu galva pasižymi Mattas O`Riley.
G. Rutter gražioje šeimininkų atakoje pelno trečiąjį įvartį.
Startuoja antrasis kėlinys!
Skelbiama pertrauka.
Jau per pridėtą laiką krito antrasis įvartis. „Brighton“ gretose pasižymi Jackas Hinshelwoodas.
Į kauniečių vartus skrieja kamuolys. Nors iš pradžių buvo užfiksuotas užribis, po peržiūros Georginio Rutter galėjo džiaugtis savo įvarčiu.
Tomas Švedkauskas puikiu šuoliu gelbėja savo komandą.
Lewiso Dunko smūgis virš skersinio.
„Kauno Žalgiris“ sėkmingai tvarkosi gynyboje, bet puolime nieko sukurti kauniečiams nepavyksta.
„Brighton“ kelia pavojų po kampinio, bet kauniečiai du kartus blokavo smūgius.
Kaip ir buvo galima tikėtis, rungtynes aktyviau pradeda „Brighton.
Rungtynės prasidėjo!
Kauniečių startinė sudėtis istorinėms rungtynėms:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Kauno Žalgirio“ komandai tai pirmoji akistata UEFA turnyrų grupės etape.
• „Brighton“ klubas Europoje žais antrą kartą. 2023-24 metų sezone jie Europos lygoje suklupo šešioliktfinalio etape.
• Į grupės etapą „Kauno Žalgiris“ pateko Čempionų lygos atrankoje nugalėjęs „Drita“ ir „Klaksvik“ klubus. Vėliau jie Čempionų lygoje nusileido Zagrebo „Dinamo“, o Europos lygos atrankoje – „Bešiktaš“ komandai.
• „Brighton“ Konferencijų lygos atrankoje susitvarkė su „Tromso“ klubu iš Norvegijos.
• Iki šiol Lietuvos komandos prieš Anglijos klubus UEFA turnyruose yra žaidę 8 kartus ir visus kartus laimėjo anglai.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Futbole esu jau ilgą laiką ir viską puikiai suprantu. Konferencijų lygoje esame autsaideriai ir klubas, kuriam suteikiami vieni mažiausių šansų iškovoti taškus ir kautis dėl vietos kitame etape. Iš kitos pusės, tas pats buvo ir tada, kai žaidėme su „Bešiktaš“. Jie nė viename mače mums nedavė net 1 procento galimybių kažką nuveikti, o mes juo įveikėme namuose. Žinoma, namuose yra lengviau, bet pamatysime. Gerai pasiruošėme.
„Turime savo principus, kuriuose taikome lygoje. Žinoma, žaisdami su tokiais varžovais turime kaip „Brighton“, „Bešiktaš“ ar Zagrebo „Dinamo“, turi kažką keisti, kad nebūtum toks atsivėręs kaip vietiniame čempionate. Negaliu keisti mūsų stiliaus kas keletą dienų, kadangi laukia labai svarbios rungtynės lygoje. Jeigu keisčiau stilių kas keletą dienų, pralaimėtume viską.“
Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
„Visų pirma, labai džiugu turėti galimybę rungtyniauti tokiame turnyre ir susitikti su tokio lygio varžovais, koks yra „Brighton“ – komanda iš stipriausios pasaulio lygos. Žinome, kad jie šiuo metu demonstravo puikią formą, tačiau esame nusiteikę duoti kovą“
Rokas Lekiatas, „Kauno Žalgirio“ komandos gynėjas
„Esu laimingas būdamas čia ir tai bus ypatinga diena mūsų klubui – pirmosios rungtynės pagrindiniame Europinio turnyro lygos etape. Atiduosime viską ir sieksime geriausio įmanomo rezultato.
„Daugelis mūsų komandos žaidėjų seka „Premier“ lygos kovas, puikiai žinome, kokioje geroje formoje šiuo metu yra „Brighton“. Tikiu, kad būsime pasiruošę jų intensyvumui. Tai futbolas ir tu niekada nežinai, kas gali nutikti. Žinome, kad atvykstame būdami autsaideriais, bet pažiūrėsime.“
Vykintas Slivka, „Kauno Žalgirio“ komandos saugas
Komandų formos:
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Fiksuojama rungtynių pabaiga!