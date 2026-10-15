Rokas Lekiatas – apie šio vakaro „Kauno Žalgirio“ išbandymą: „Brighton“ – komanda iš stipriausios pasaulio lygos“

Šią dvikovą žiūrovai taip pat kviečiami stebėti ir internetu: https://play.tv3.lt/lives/tv6-lt,live-2838694/uefa-konferenciju-lygos-rungtynes-brighton–-kauno-zalgiris,programme-12552291
Be to, prieš laidą žiūrovai kviečiami ir specialiai laidai „KELIAS EUROPOJE: „FK Kauno Žalgiris“.
Kauniečių šį vakarą laukia didžiausias iššūkis klubo istorijoje – kelionė UEFA Konferencijų lygoje prasidės akistata su 125 metų istoriją skaičiuojančiu „Brighton“ klubu.
Rungtynės įvyks 32 tūkst. talpinančiame „Amex“ stadione, kuris taip pat yra ir „Brighton & Hove Albion“ namų stadionas.
„Visų pirma, labai džiugu turėti galimybę rungtyniauti tokiame turnyre ir susitikti su tokio lygio varžovais, koks yra „Brighton“ – komanda iš stipriausios pasaulio lygos. Žinome, kad jie šiuo metu demonstravo puikią formą, tačiau esame nusiteikę duoti kovą“, – prieš rungtynes sakė FK „Kauno Žalgirio“ gynėjas Roko Lekiatas.
Varžovų klubas prieš 30 metų vos neiškrito iš profesionalaus futbolo, tačiau šiandien „Brighton“ istorija jau kardinaliai kitokia. 2017 m. klubas grįžo į „Premier“ lygą po net kelis dešimtmečius trukusios pertraukos, o 2022/23 m. užėmė aukščiausią vietą savo istorijoje Anglijos čempionate ir pirmą kartą pateko į Europos turnyrus.
Be to, 2026/27 m. sezone klubas laikosi tarp Anglijos „Premier“ lygos lyderių – spalio pradžioje žengė trečioje turnyro lentelės vietoje.
„Brighton“ gretose netrūksta ir puikiai futbolo pasaulyje žinomų žaidėjų: Bartas Verbruggenas, Lewis Dunkas, Mattas O'Riley, Evanas Fergusonas, Kaoru Mitoma ir kt.
Negana to, „Brighton“ neretai vadinama viena iš geriausiai žaidėjus ugdančių komandų Anglijoje. Pastaraisiais metais čia išgarsėjo tokie futbolininkai kaip Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister ir kiti, vėliau parduoti už labai dideles sumas.
Tačiau ne ką mažiau įdomus ir komandos treneris Fabianas Hürzeleras. Tai – vienas jauniausių aukščiausio lygio trenerių Europoje. F. Hürzelerui vos 33 metai, o tapęs „Brighton“ treneriu, jis pelnė ir jauniausio nuolatinio trenerio „Premier“ lygos istorijoje titulą.
Nuo 21.30 val. per TV6 šį vakarą stebėkite specialią laidą „KELIAS EUROPOJE: „FK Kauno Žalgiris“, o iškart po to jūsų laukia UEFA Konferencijų lygos rungtynės. „Brighton“ - „Kauno Žalgiris“
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