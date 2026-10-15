Lietuvos tinklinio čempionatuose varžysis po penkias vyrų ir moterų komandas

Abiejuose čempionatuose bus taikoma vienoda varžybų vykdymo sistema, o visos komandos į kovą stos jau nuo pirmojo etapo.
„Džiaugiamės, kad šiame sezone pavyko sudaryti sąlygas visoms čempionato komandoms varžytis kartu nuo pat sezono pradžios. Reguliariajame sezone komandos sužais du ratus, o vėlesnis etapas bus pritaikytas prie komandų dalyvavimo tarptautinėse varžybose“, – sakė čempionatų organizatorė Goda Liaudanskienė.
„Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionate dalyvaus Alytaus „Ultra“, Gargždų „Amber Volley“, Marijampolės „Sūduva“, Vilniaus universitetas ir Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“.
Moterų pirmenybėse varžysis „Kaunas-VDU“, VMSM „Sostinės tauras-VTC“, Vilniaus universitetas, Jonavos SC bei Raseinių „Raseiniai“.
Trečiajame rate nebežais komandos, dalyvaujančios CEV ir Baltijos lygos varžybose, o likusios keturios komandos sužais papildomą ratą.
Pasibaigus šiam etapui, čempionatas tęsis atkrintamosiomis rungtynėmis, kuriose komandos kovos dėl galutinių vietų ir čempionų titulų.
„Tikimasi, kad tokia sistema leis išlaikyti konkurencingą čempionatą, suteiks komandoms daugiau galimybių varžytis tarpusavyje ir užtikrins įdomią sezono pabaigą“, – pabrėžė G. Liaudanskienė.
CEV moterų Europos Iššūkio taurės turnyre bei Baltijos lygoje šiemet rungtyniauja „Kauno-VDU“ tinklininkės, o vyrų Baltijos lygos varžybose netrukus startuos Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“.
Sezoną atidarys Lietuvos vyrų čempionatas – šeštadienį 19 val. Alytaus „Ultra“ tinklininkai namuose priims Marijampolės „Sūduvos“ ekipą.
Šios dvi komandos rugsėjo mėnesį susitiko draugiškame turnyre Lenkijoje, kur pergale džiaugėsi alytiškiai.
Moterų pirmenybės startuos spalio 25 dieną Kaune rungtynėmis tarp praėjusio sezono finalininkių „Kauno-VDU“ ir VMSM „Sostinės tauro-VTC“.
Pirmenybių finalai numatomi balandžio pradžioje. Lietuvos čempionų titulus gins Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ vyrai ir „Kauno-VDU“ tinklininkės.
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