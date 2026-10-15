Visos „UTMA 20“ kovos patvirtintos: „Laukia viena įdomiausių vakaro kovų tarp „gėrio ir blogio“

„Laukia viena įdomiausių vakaro kovų tarp „gėrio ir blogio“. Dvikovoje susitiks į didesnę svorio kategoriją atėjęs Naglis Kanišauskas ir Ignas Pauliukevičius. Vilniečiai galės išvysti ir sugrįžtantį Raimondą Avlasevičių, kuris „title-eliminator“ kovoje kausis dėl galimybės susikauti su UTMA 75 kg čempionu Nikola Cvetkovič. Dar viena svarbi kova – Tomas Banskis prieš Isą Gocmeną. Jie kausis pusfinalyje dėl galimybės žengti į finalą, kur nugalėtojo lauks 50 000 eurų ir 81 kg UTMA kikbokso čempiono diržas. Pamatysime patirtį prieš labai didelį jauną talentą. Pamatysime, kuris šiuo metu yra geresnis“, – apie laukiančio „UTMA 20“ turnyro akcentus kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Bilietus į „UTMA 20“ turnyrą, kuris įvyks spalio 24 d. Vilniaus arenoje, platina bilietai.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
Pagrindinėje vakaro kovoje susikaus Ignas Pauliukevičius (7-1, UTMA) ir Naglis Kanišauskas (4-1, UTMA). Tai bus svorio kategorijos iki 95 kg kova, kuriai numatyti trys raundai.
„Labiausiai intriguojanti dalis bus ta, kad tikriausiai visi supranta, kad šią kovą galima pavadinti „gėris prieš blogį“. Nors ši metafora ir nėra iki galo teisinga tiems, kas pažįsta Igną asmeniškai, tačiau pagal viešą nuomonę tai tikriausiai tinka. Matėme, kas buvo arenoje, matėme, kas vyko, kai buvo „face-off“, matėme, kad vyrai vienas kito nemėgsta. Ši kova tikriausiai yra panaši į Edvino Šalkovskio ir Igno Pauliukevičiaus susitikimą, kai net buvo patalpinti į narvą, tai panaši emocija yra ir šioje kovoje“, – teigė V. Gecas.
Vakaro „co-main“ kovoje, iki 75 kg svorio kategorijos kovoje, susikaus Raimondas Avlasevičius ir Akramas Belmekki.
Tikriausiai svarbiausia šios kovos detalė yra ta, kad tai bus susitikimas dėl galimybės kautis dėl UTMA 75 kg kikbokso čempiono diržo, vadinamoji „title-eliminator“ akistata.
„Cvetkovičius jau yra pasiruošęs ir, mano žiniomis, laukia savo kito varžovo. Jeigu viskas susiklostys sėkmingai, be kovotojų traumų spalį, tikrai yra įmanoma, kad 75 kg čempiono titulo gynyba galės įvykti lapkritį ir taip griausmingai užbaigti UTMA metus“, – teigė V. Gecas.
Ne ką mažiau intrigų kels ir 81 kg aštuntuko turnyro pusfinaliai. Jau UTMA 21 turnyre pusfinalių nugalėtojai finale susikaus dėl čempiono diržo ir 50 000 eurų prizo.
Pirmajame pusfinalyje į kovą stos Deividas Jemeljanovas (4-1, UTMA) ir Rodrigo Mineiro (1-0, UTMA). Ketvirtfinalyje, dar UTMA 19 turnyre, D. Jemeljanovas įveikė Arnoldą Misiūną, o Rodrigo Mineiro pasiekė pergalę prieš Oskarą Buinicką.
Kitame pusfinalyje Tomas Banskis (5-0, UTMA) susitiks su Isa Gocmenu (3-1, UTMA). Ketvirtfinalyje T. Banskis pasiekė pergalę prieš Mantvydą Perednį, o I. Gocmenas palaužė Ričardą Kulį.
Taip pat su ringu ir koviniu sportu Vilniuje atsisveikins Tomas Pakutinskas – Lietuvos kovinio sporto legenda paskutinėje savo karjeros kovoje į ringą lips 95+ kg svorio kategorijoje, kurioje pagal kikbokso taisykles su mažomis MMA pirštinėmis susikaus su Ion Grigore.
Talentu perpildytame „UTMA 20“ kovų sąraše intrigų pateiks ir „early prelims“ dalis, kurią nemokamai UTMA žiūrovai galės stebėti UTMA YouTube kanale.
„Tikrai svarbi kova bus tarp Arūno Gruodžio ir Eimanto Zarėčnyj, nes į UTMA ringą persikels kikbokso čempionato finalas. Taip pat turnyre pasirodys ir tarpusavyje susikaus UTMA kontraktus neseniai iškovoję Ainas Baranauskas ir Armandas Maknys. Tai bus jaunųjų kovotojų pirmi žingsniai tikrajame UTMA ringe“, – teigė V. Gecas.
Tai bus jau trečiasis kartas, kai UTMA turnyras vyksta sostinėje.
„Organizacijai visada svarbu grįžti į Vilnių, toliau megzti ryšį su sostinės sirgaliais, didinti jų gretas čia. Džiaugiamės šia galimybe ir tikimės, kad kitais metais galėsime net ir padidinti savo turnyrų skaičių sostinėje“, – kalbėjo V. Gecas.
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