ES ruošia naujovę moksleiviams: planuoja išduoti DI raštingumo pažymėjimus

Šio žingsnio imamasi siekiant spręsti sparčiai besivystančių technologijų poveikį švietimui.
„Tai padės jauniems moksleiviams suprasti, kaip veikia DI, patikrinti, ką jis jiems sako, atpažinti manipuliacijas ir žinoti, kada jį išjungti“, – sakė Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Roxana Minzatu (Roksana Minzatu).
Briuselis nurodė, kad naująjį pažymėjimą 15-mečiams moksleiviams sieks pasiūlyti 2027–2028 mokslo metais.
Šio žingsnio imamasi mokytojams ir moksleiviams visame pasaulyje susiduriant su dirbtinio intelekto poveikiu klasėse. ES, kuri nekontroliuoja savo 27 valstybių narių švietimo politikos, jau remia pastangas, kuriomis aiškinamasi, kaip saugiai pasitelkti DI vaikų mokymui.
Apribota paauglių prieiga prie socialinių tinklų
Tuo pat metu Briuselis siekia priimti teisės aktus, kuriais būtų apribota paauglių prieiga prie socialinių tinklų. R. Minzatu tikino, kad šios dvi iniciatyvos viena kitai neprieštarauja.
„DI turi potencialo iš tiesų sustiprinti tam tikrus švietimo procesus: korepetitorystę, individualizuotą mokymąsi, – teigė ji. – Tai yra technologijų ir DI naudojimo būdai, neturintys nieko bendra su platformų priklausomybę sukeliančiais algoritmais.“
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