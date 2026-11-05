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Priimtas dirbtinio intelekto priežiūros įstatymas: įsigalios nuo gruodžio 1 d.

2026-11-05 11:41 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 11:41
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Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymą, kuriuo nustatoma dirbtinio intelekto (DI) sistemų priežiūros tvarka Lietuvoje ir už Europos Sąjungos (ES) DI akto įgyvendinimą atsakingos institucijos.

ChatGPT (nuotr. stop kadras)

Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymą, kuriuo nustatoma dirbtinio intelekto (DI) sistemų priežiūros tvarka Lietuvoje ir už Europos Sąjungos (ES) DI akto įgyvendinimą atsakingos institucijos.

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Kaip nurodo Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), pagal naująjį reguliavimą, ji koordinuos ES DI akto įgyvendinimą, o Inovacijų agentūra bus atsakinga už reguliacinės DI „smėliadėžės“, kurioje būtų galima išbandyti naujus technologinius sprendimus, sukūrimą.

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Seimas priėmė dirbtinio intelekto priežiūros įstatymą

Tuo metu Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra teiks metodinę pagalbą viešajam sektoriui, o Ryšių reguliavimo tarnyba koordinuos už didelės rizikos DI sistemų rinkos priežiūrą atsakingų institucijų veiklą.

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Ministerijos teigimu, priimtu įstatymu taip pat numatoma stiprinti didelės rizikos DI sistemų priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad jų naudojimas nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, saugai ir pagrindinėms teisėms.

ES DI aktas nustato bendras dirbtinio intelekto sistemų pateikimo rinkai ir naudojimo taisykles, kurios tiesiogiai taikomos visose Bendrijos valstybėse.

Seimo priimtas įstatymas įsigalios šių metų gruodžio 1 d.

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