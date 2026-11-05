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Seimas planuoja grįžti prie naujos pagalbinio apvaisinimo tvarkos

2026-11-05 06:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-05 06:37
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Į parlamento posėdžių salę turėtų grįžti Vyriausybės parengta nauja pagalbinio apvaisinimo tvarka, išplečianti galimybę šią paslaugą gauti ne tik susituokusiems asmenims ir registruotiems partneriams.

Seimas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Į parlamento posėdžių salę turėtų grįžti Vyriausybės parengta nauja pagalbinio apvaisinimo tvarka, išplečianti galimybę šią paslaugą gauti ne tik susituokusiems asmenims ir registruotiems partneriams.

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Ketvirtadienį numatytas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo naujos redakcijos svarstymas Seime.

Parlamentas planuoja grįžti prie naujos pagalbinio apvaisinimo tvarkos

Pagal projektą, pagalbinio apvaisinimo paslaugos galės būti teikiamos pilnamečiams veiksniems sveikatos priežiūros srityje asmenims – sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems arba jos neįregistravusiems vyrui ir moteriai, taip pat moteriai, nesančiai poroje.

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Seimo Sveikatos reikalų komiteto siūlymu išbrauktas anksčiau Vyriausybės nustatytas reikalavimas nesusituokusiai porai įrodyti, kad kartu gyvena ne trumpiau nei vienus metus.

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Anot projekto, paslaugą gautų tik diagnozuotą nevaisingumą turintys asmenys, taip pat jeigu dirbtinis apvaisinimas padėtų išvengti sunkios vaiko negalios, gresiančios ligos. Be to, moteris turėtų būti pajėgi pastoti ir išnešioti vaiką.

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Dabar pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik sutuoktiniams arba registruotiems partneriams.

Pagal projektą, embriono donorystė bus leidžiama, tik jei embrionas laikomas lytinių ląstelių banke ne trumpiau kaip dvejus metus nuo jo konservavimo dienos ir donorai tam pasirašė sutikimą.

Kaip ir galiojančiame įstatyme, lytinių ląstelių banke embrionai dvejus metus bus laikomi valstybės biudžeto lėšomis, o po to – poros ar moters, nesančios poroje, lėšomis. Donorystei skirti embrionai valstybės lėšomis ir toliau galės būti laikomi ne ilgiau kaip dešimt metų.

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Naujos redakcijos įstatyme išlieka ir surogatinės motinystės draudimas.

Sveikatos reikalų komitete svarstant pakeitimus, pasiektas sutarimas dėl finansavimo paankstinimo – lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių saugojimas valstybės lėšomis turėtų būti pradedamas kompensuoti jau nuo 2027-ųjų, o ne 2029 metų.

Naujos pagalbinio apvaisinimo tvarkos Seimas ėmėsi dar balandį po to, kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo nutarimas, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymas tiek, kiek pagal jį teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas turi tik santuoką ar registruotos partnerystės sutartį sudarę asmenys, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.

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Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis ragino parlamentą priimti reikiamus įstatymus. Anot jo, tuomet būtų galima diskutuoti dėl dabartinių kompensavimo galimybių plėtros.

Ministerijos duomenimis, per septynerius metus nuo 2018-ųjų iki 2024-ųjų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusia tvarka, leidusia procedūrą susituokusioms poroms, gimė 2,8 tūkst. vaikų.

Iki naujo įstatymo priėmimo ministerija leidžia gydymo įstaigoms toliau teikti paslaugas.

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