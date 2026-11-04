Seimo komitetas pritaria iki metų pabaigos taikyti 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams

Siūlymui pagrindiniame komitete pritarta balsų dauguma.
Lengvatą buvo numatoma taikyti nuo lapkričio 1 d. iki šių metų pabaigos. Tiesa, lapkričio mėnuo jau įsivažiavo, tad lengvata įsigaliotų nuo tada, kai projektas būtų priimtas Seime ir vis tiek galiotų iki metų pabaigos.
Šis projektas Seime svarstomas skubos tvarka – numatoma, kad į parlamento plenarinę salę jis grįš jau ketvirtadienio posėdyje.
Vyriausybė Susisiekimo ministerijos siūlymui jau pritarė. Preliminariais skaičiavimais, laikina nuolaida tarpmiestinių autobusų bilietams valstybės biudžetui kainuotų apie 3,15 mln. eurų.
Numatoma, kad bilietų kainų kompensavimo baze būtų laikomos rugsėjo 1 d. galiojusios konkretaus vežėjo kainos.
Tokia pat 50 proc. nuolaida traukinių bilietams pradėta taikyti jau anksčiau. Ji galios iki metų pabaigos ir valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų.
ELTA primena, kad degalų kainoms išliekant aukštame lygyje, politikai siūlė skirtingus sprendimus jas mažinti, tarp jų – priemones dėl akcizo.
Visgi premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad tai būtų biudžetui brangi priemonė, o Prezidentūra ragino pirmiausia orientuotis į gyventojų pajamų didinimą.