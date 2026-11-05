Beveik 10 metų nuteistam buvusios politikės sūnui – svarbus apdovanojimas ir mero dėmesys

Jurbarko politikės Vilmos Venslauskienės sūnums M. ir R. Venslauskams liepos 16 d. KAT skyrė 9 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir narkotikais byloje.
Praėjus keliems mėnesiams po KAT sprendimo, socialiniuose tinkluose pasirodė futbolo rungtynėse dalyvavusio Mato Venslausko nuotrauka. KAT patvirtino, kad liepos mėnesio teismo sprendimas buvo apskųstas.
Tačiau savivaldybės tarybos narys kelia klausimų dėl socialiniuose tinkluose pasirodžiusios nuotraukos su byloje figūravusiu M. Venslausku ir Jurbarko rajono savivaldybės meru.
Pasirodė futbolo rungtynėse
Spalio 19 d. Futbolo klubo „Jurbarko Imsrė“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasirodė nuotraukos iš vykusių rungtynių. Vienoje nuotraukoje galima matyti Matą Venslauską ir šalia jo stovintį Jurbarko rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių.
„Pergalingų paskutinių rungtynių ir čempionų šventės akimirkos!“ – rašoma „Facebook“ įrašo aprašyme.
Savivaldybės tarybos narys nuotrauką vertina neigiamai
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Gražvydas Ažna tikina, kad M. Venslausko dalyvavimo futbolo varžybose nekvestionuoja.
„Tai, kad jis žaidžia komandoje nėra nei gerai, nei blogai – jis sportuoja. [...] Čia jau komandos vidaus reikalas, kas pas juos žaidžia ir kaip žaidžia“, – komentavo tarybos narys.
Tačiau G. Ažna socialiniuose tinkluose pasirodžiusią M. Venslausko ir Jurbarko rajono mero nuotrauką vertina neigiamai.
„Galbūt reikėtų šiek tiek susilaikyti nuo tokių apdovanojimų ir viešumo su asmeniu, kuris yra nuteistas. Šioje vietoje vertinčiau neigiamai“, – kalbėjo G. Ažna.
G. Ažna sako, kad apie nuotrauką iš kolegų savivaldybėje daug „teigiamų atsiliepimų“ neišgirdo. Pasak jo, kolegų vertinimas buvo „daugiau iš neigiamos pusės“.
Situaciją pakomentavo meras
Jurbarko rajono savivaldybės meras S. Mockevičius tikina, kad po finalinių varžybų padėką teikė visam klubui, o ne vienam asmeniui.
„Buvo finalinės varžybos [...] ir aš teikiau padėką pačiam klubui, tikrai ne šitam paminėtam asmeniui. Jis – komandos kapitonas ir aš savo pareigą atlikau klubo atžvilgiu“, – komentavo meras S. Mockevičius.
„Tai, kad tokie žmonės žaidžia, be abejo, garbės nedaro, vienareikšmiškai“, – tęsė meras.
S. Mockevičius pažymėjo, kad ne meras gali koreguoti klubo sudėtį.
„Turbūt koreguoti klubo sąstatą ne mero prerogatyva“, – sakė S. Mockevičius.
Meras patvirtino žinojęs apie brolių Venslauskų istoriją.
„[Istorija] žinoma, bet, tiesą sakant, nemaniau, kad [M. Venslauskas] eis pasiimti taurės. Bet visas klubas yra kaip klubas, turbūt nėra variantų šalintis dėl vieno asmens nuo viso klubo reprezentuojančio veiklos apdovanojimo“, – komentavo Jurbarko rajono savivaldybės meras.
Atsakė ir pats Matas Venslauskas: padėka buvo įteikta už išskirtinį pasiekimą
Dėl komentarų tv3.lt susisiekė su Matu Venslausku; jis į klausimus sutiko atsakyti raštu.
M. Venslauskas patvirtino informaciją, kad futbolo komandoje užima gynėjo ir kapitono pareigas.
Kaip rašė futbolininkas, komandos kapitonas paprastai išrenkamas pačios komandos ir žaidėjų bendru sutarimu.
„Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis LR Konstitucijos 49 str. kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, o be to, LR Civilinio kodekso 2.26 str. fizinio asmens laisvė neliečiama, laisvalaikiu turiu hobį – žaidžiu futbolą. Esu FK „Jurbarko Imsrė“ komandos narys – gynėjas, kapitonas.
Taip pat šiemet buvau pačios lygos išrinktas naudingiausiu čempionato žaidėju“, – rašė M. Venslauskas.
M. Venslauskas pabrėžė, kad padėka buvo įteikta komandai, o ne asmeniškai jam.
„Už išskirtinį sportinį pasiekimą – pirmą kartą klubo istorijoje iškovotą KAFF / MAFF III lygos čempionų titulą, ryžtą, komandinę dvasią, atkaklumą ir Jurbarko krašto vardo garsinimą“, – sakė futbolininkas.
M. Venslauskas patvirtino informaciją, kad KAT teismo nuosprendis yra apskųstas apeliacine tvarka.
„Kauno apygardos teismo nuosprendis yra apskųstas apeliacine tvarka, tikiuosi aukštesnės instancijos teismo būti išteisintas, kadangi nuosprendis nepagrįstas, neteisingas ir neteisėtas dėl padarytų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų ir netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo“, – komentavo M. Venslauskas.
Broliams – griežtas teismo kirtis
Teismas liepos 16 d. M. Venslauską nusprendė pripažinti kaltu už neteisėtą disponavimą dideliu kiekiu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. M. Venslauskui buvo skirta 9 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos įstaigoje.
M. Venslausko broliui Rokui teismas skyrė tokią pačią bausmę. R. Venslauską nusprendė pripažinti kaltu už kontrabandą ir skyrė 4 metus ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Už pasikėsinimą neteisėtai disponuoti akcizais apmokestinamos prekėmis teismas skyrė 3 metus laisvės atėmimo.
Taip pat už neteisėtą disponavimą dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė.
Subendrinus bausmę R. Venslauskui skirta 9 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Nuosprendis buvo apskųstas
Kauno apygardos teismo (KAT) liepos 16 d. nuosprendis yra apskųstas, naujienų portalui tv3.lt patvirtino KAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja Eglė Mažuolė.
„Šiuo metu byla apeliacinio proceso tvarka yra nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme, teismo posėdis paskirtas 2026-12-17“, – komentavo E. Mažuolė.
Bausmė bus pradėta vykdyti kai įsiteisės nuosprendis, pranešė KAT atstovė. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo taikoma kardomojo priemonė – užstatas.
Prieš kelerius metus įvyko teisėsaugos operacija
2022 m. lapkričio mėnesį Jurbarko naujienų portalas „Šviesa“ skelbė, kad per didelę policijos operaciją Jurbarke, Kaune bei Marijampolėje paimtas vienas kilogramas kokaino, sulaikyti du įtariamieji Jurbarko politikės sūnūs.
Skirtinguose miestuose – Jurbarke, Kaune bei Marijampolėje vykdytos kratos, jų metu rastas 1 kilogramas kokaino ir buvo sulaikyti du įtariamieji – Rokas Venslauskas ir Matas Venslauskas, kurie jau buvo žinomi teisėsaugos pareigūnams.
Abu vyrai yra Vilmos Venslauskienės sūnūs. Moteris tuo metu buvo Jurbarko r. tarybos narė, socialdemokratų frakcijos narė. Politikė į tarybą buvo išrinkta 2019-aisiais, kaip Darbo partijos atstovė, vėliau iš šios partijos pasitraukė.
Jurbarke kratos vykdytos lapkričio 3 d., dalį pareigūnų veiksmų jurbarkiečiai galėjo matyti ir apleistuose pastatuose P. Paulaičio g.
Kratas vykdė apie 50 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir „ARAS“ pareigūnų.
Su teisėsauga turėjo problemų ir anksčiau
R. Venslauskas buvo vienas iš teisiamųjų Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje dėl didelės vertės turto prievartavimo organizuotoje grupėje, vyras buvo nuteistas.
Pati politikė taip pat turėjusi reikalų su teisėsauga – Jurbarko rajono tarybos narė išgarsėjo tuo, jog buvo pašalinta iš tarybos dėl kilusio balsų pirkimo skandalo.
Tiesa, galiausiai Jurbarko rajono apylinkės teismas nustatė, jog nebuvo padaryta nusikalstama veika ir išteisino penkis byloje buvusius kaltinamuosius, o pati V. Venslauskienė teismo apklausta tik kaip liudininkė.
Anksčiau su teisėsauga reikalų turėjo ir jaunesnysis V. Venslauskienės sūnus – Matas, jis buvo nuteistas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, o byla vyko dėl dviejų jaunuolių Jurbarke sumušimo, kaltinimai kartu su M. Venslausku buvo pareikšti ir dar trims asmenims.
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