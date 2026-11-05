Seimas svarstys siūlymą 50 proc. atpiginti tarpmiestinių autobusų bilietus

Tai numatantis Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo projektas Seime svarstomas skubos tvarka.
Seimas svarstys siūlymą perpus atpiginti tarpmiestinių autobusų bilietus
Trečiadienį šiai iniciatyvai pritarė pagrindinis – Seimo Biudžeto ir finansų – komitetas. Siūloma lengvatą taikyti iki šių metų pabaigos, įsigalioti ji turėtų įstatymą pasirašius prezidentui.
Susisiekimo ministerijos skaičiavimais, priemonė valstybei kainuotų apie 2,8 mln. eurų, jei būtų pradėta taikyti nuo lapkričio vidurio.
Anksčiau buvo žadėta, jog lengvatą bus pradedama taikyti nuo lapkričio 1 d., tačiau nespėta laiku padėti teisėkūrinio pagrindo.
Kompensavimo bazei ministerija siūlo naudoti rugsėjo 1 d. galiojusias konkretaus vežėjo bilietų kainas. Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje Lietuvos keleivių vežimo asociacijos (LKVA) prezidentas Gintaras Nakutis siūlė bazei naudoti vėlesnę datą, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta.
ELTA primena, jog Vyriausybė jau anksčiau priėmė sprendimą taikyti 50 proc. nuolaidą traukinių bilietams. Ji galios iki metų pabaigos ir valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų.
Degalų kainoms išliekant aukštame lygyje, politikai siūlė skirtingus sprendimus jas mažinti, tarp jų – priemones dėl akcizo.
Tiesa, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys pastarosios idėjos nepalaikė – tikino, jog tai biudžetui kainuos per brangiai. Todėl buvo nuspręsta imtis nemokestinių priemonių, tarp kurių – laikinos ilgojo nuotolio viešojo transporto lengvatos.